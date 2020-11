Na zápal plic umírá více Čechů než při autonehodách. Jak se chránit?

Zápal plic nebo meningitida jsou jedny z mnoha závažných nemocí, které způsobuje bakterie pneumokoka. Zápal plic dokonce zapříčiní třikrát více úmrtí než dopravní nehody. Ohroženi jsou lidé po padesátce a chroničtí pacienti.

Pneumokoky se běžně vyskytují na sliznici horních cest dýchacích u 5–10 % zdravých dospělých a 20–40 % dětí. Nakazit se pneumokokem je snadné, neboť se šíří kapénkami, například při mluvení, kašlání a kýchání. Největší riziko představuje pneumokoková infekce pro malé děti mladší pěti let a také pro seniory. Zvýšené riziko mají i dospělí nad 50 let, zejména ti s chronickým onemocněním.

„Mezi nejnebezpečnější nemoci způsobené pneumokoky se řadí těžká invazivní pneumonie neboli zápal plic a u mladších lidí pak zánět mozkových blan. V ordinaci se často setkávám s pacienty, kterým pneumokoková infekce komplikuje stávající nemoci, jako jsou astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),“ říká prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů.

Nejúčinnější prevencí onemocnění je očkování. Přitom kojencům i seniorům starším 65 let stejně jako rizikovým pacientům, například těm bez sleziny, hradí očkování zdravotní pojišťovny. Ohrožené ale nejsou pouze děti a senioři. Pneumokok může znepříjemnit život i diabetikům, kuřákům nebo třeba pacientům se srdečními či plicními problémy. „Doporučuji očkování všem svým pacientům, kteří trpí onemocněním plic, ať už jde o astma, CHOPN nebo jinou nemoc. Samozřejmě to platí také pro všechny kuřáky. Letos je o očkování velký zájem. Ve srovnání s minulým rokem jsem naočkovala o 30 % pacientů více. Přisuzuji to koronavirové pandemii, kdy jsou pacienti nejistí a více dbají o své zdraví,” vysvětluje MUDr. Čierná Peterová.

Právě kombinace nákazy virem, například i tím, který způsobuje nemoc Covid-19, a pneumokoky může být velmi nebezpečná. „Řada pacientů, zejména starších 50 let, ale i mladších s diagnózou diabetu, ischemické choroby srdeční, chronickým onemocněním plic, jako je například astma, nebo s onemocněním ledvin, může mít při nákaze koronavirem komplikace. Pokud se k původním nemocem a koronaviru přidá i zápal plic, může být pacient ohrožen na životě,“ popisuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Igor Karen.

Proto je podle něj důležité se nechat očkovat. „Stačí se domluvit se svým praktickým lékařem a on tuto vakcínu objedná. Navíc se u zdravých dospělých jedná o jednorázové doživotní očkování, na rozdíl od některých jiných vakcinací, například proti chřipce či klíšťové meningoencefalitidě, a lze proti ní očkovat prakticky po celý rok, bez ohledu na roční dobu,“ vysvětluje MUDr. Karen.