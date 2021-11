Nachmelený vánoční dárek, co potěší

Česká republika je národ pivařů. Chmelový nápoj si s oblibou dává řada z nás, a proto pro vás máme inspiraci k originálnímu dárku pro všechny milovníky piva a ještě podpoříte zlaté, české ručičky. A to zvláště v dnešní době znamená dvojitou radost.

Historie piva sahá až do 10. století a díky stoleté české tradici je pivo nejoblíbenějším alkoholickým nápojem. Odborníci neustále říkají, že pivo v rozumném množství rozhodně člověku neškodí. Pivo má hned několik léčivých účinků - podporuje trávení, ředí krev, snižuje krevní tlak a zpevňuje kosti. Mimo jiné dodává tělu vitamíny skupiny B, které jsou obsaženy v kvasnicích a chmelu.

Pivu zdar

I to jsou důvody, proč v Česku existuje spousta pivovarů, která vyrábí řemeslná piva z kvalitních surovin a originálních chutí. Nelehkým úkolem sládků je pak piva dostat k co největšímu množství zákazníků. Nejen kvůli tomu vznikl projekt Pivo Jinak. Předplatitelský klub, se kterým ochutnáte unikátní pivní speciály ze všech koutů České republiky. Vybírají vždy jedinečná řemeslná piva z českých, moravských a slezských minipivovarů – piva vařená lokálně, s poctivostí, láskou a důrazem na kvalitu surovin. Díky tomu můžete podpořit pivovarnické řemeslo malých a mikro pivovarů po celém Česku. Za tři roky, co Pivo jinak funguje, mohli předplatitelé ochutnat 500 originálních českých piv. V tuzemsku se za tu dobu uvařily desetitisíce druhů piv.

Tip redakce na vánoční dárek:

Každý měsíc pro vašeho milovaného vyberou z Pivo Jinak ta nejlepší řemeslná piva z českých minipivovarů a zašlou je až k němu domů. Vybírat můžete ze dvou typů předplatného - malé předplatné = 6 řemeslných piv měsíčně, velké předplatné = 12 řemeslných piv měsíčně. V každém boxu jsou zastoupené různé pivní styly a chutě (ležák, IPA/APA, stout, gose a další) a lze ho předplatit na jeden, tři, šest měsíců nebo na celý rok. V každé zásilce najde obdarovaný karty s informacemi o pivu i pivovaru, ve kterém bylo uvařené, a průvodní dopis, který popíše složení celého boxu.