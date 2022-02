Nadčasové mikádo je opět v kurzu: Nejvíc in je teď s ofinou!

Na jaro ideální

Letošním vlasovým trendům velí přirozenost, a tak možná není ani tak s podivem, že se na hlavách módních influencerek, bloggerek i známých osobností opět začalo objevovat mikádo. Tento účes totiž sluší všem barvám vlasů, vypadá skvěle na blondýnkách, brunetkách i zrzkách. Ve jménu přirozenosti vám tak odpadne starost s barvením vlastního odstínu.

Co ale letos přibylo, je ofinka. Ano, přesně ta, která byla tolik oblíbená na konci 90. let. Zima a čepice jí sice příliš nesvědčí, jaro je pro ni ale ideálním obdobím. Než přijde léto, ofina vám odroste a vy si nebudete muset dělat starosti, co se zpocenými prameny přilepenými k čelu.

