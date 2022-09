Nadčasový trenčkot: Oblíbený kabát do podzimních plískanic je stále v kurzu!

I když nás pravděpodobně ještě nějaké ty slunečné dny čekají, s velkým oteplováním se příliš počítat nedá. Počasí je proměnlivé, a jestli něco nenadálé zvraty ustojí, je to právě nestárnoucí trenčkot, který v mnoha obměnách stále trenduje. Už ho máte i ve vašem šatníku?

Kabát, kterému se přezdívá také pršiplášť či baloňák, do módy uvedl návrhář Thomas Burberry, který ho zejména po první světové válce proslavil pomocí typické skotské kostky, byly to však slavné osobnosti, které trenčkotu dodaly punc něčeho, co museli mít všichni ve svém šatníku. Proslavila ho například diva Sophia Loren ve filmu Klíč nebo něžná kráska Audrey Hepburn ve Snídani u Tiffanyho. Už ve 30. letech ho nosila i hvězda Marlene Dietrich.

Udělá z vás trenčkot hvězdu? Podívejte se na video:

Kombinování dalšího oblečení s trenčkotem je snadné, hodí se totiž téměř ke všemu. Obléct ho můžete k sukni i džínům, pod ním dobře vypadá svetr, rolák, košile i malé černé. Na nohy pak stačí obout tenisky, polobotky, mokasíny, lodičky nebo chelsea boots a můžete vyrazit.

Jak vypadá pravý trenčkot?

Ikonický a typický trenčkot by měl mít béžovou barvu, výrazný ohrnovací límec, dvě řady knoflíků, hluboké kapsy a pásek, vlivem módního vývoje se ale jeho zjev může měnit.

A jaké podzimní trendy budou trenčkotům vévodit? Vedle klasické béžové, černé a khaki bude hrát do karet především barvě slonové kosti, šedému zbarvení i čokoládově hnědé. Ultra trendem pak bude oversized střih i kožená či koženková variace tohoto oblíbeného kabátu.

Jaký trenčkot si vyberete? Inspiraci najdete v naší galerii!