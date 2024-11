Je vám pořád horko a stále se potíte? Na vině může být jídlo, cvičení i léky

Pokračování 4 / 10

Perimenopauza nebo menopauza

Možná si myslíte, že jste příliš mladá na to, abyste už byla v přechodu. Ovšem období, které předchází menopauze, se jmenuje perimenopauza a může začít klidně po čtyřicítce. Trvá i několik let a projevuje se mnoha symptomy, mezi něž může patřit i horkost, pocení a návaly. Je to proto, že hormony začínají bláznit a estrogen a progesteron nejsou v rovnováze. Horkost můžete v tomto případě pociťovat i v noci, když jdete spát.