Nafouklé břicho. Známe 10 pomocníků, kteří vám rychle uleví

A to je skvělé zjištění, že? Já osobně trpím těmito problémy k večeru, což je pro mě krajně nepříjemné, jelikož právě v tuto dobu vyrážím do společnosti. A poslední, co bych chtěla, je cítit se v pěkném outfi tu jako balon. Pojďme se tedy společně podívat na to, které potraviny nám pomohou od toho, abychom se v určitou část dne neproměnily v nafukovací balonek. Ale nemusíte se bát, namísto toho, abyste si musela horkotěžko pamatovat, jakým jídlům se vyhýbat, sepište si raději na kousek papíru, či do svého chytrého telefonu, ta, které vám pomohou se „vyfouknout“

VODA S CITRONEM

Říká se, že správný pitný režim je nezbytně důležitý a že dostatečné pití vody odstraňuje z těla nadbytečný sodík. Následkem toho by vám mělo splasknout bříško. Pokud ještě přidáte plátek citronu, celkově zklidníte i svůj trávicí systém.

KEFÍR

Případně zkuste i vhodná probiotika či neslazený jogurt, ty totiž obsahují zdraví prospěšné bakterie. Ideálně vybírejte ty, se sníženým obsahem tuku a větším podílem bílkovin.

BANÁNY

Ano, patří k potravinám, které jsou velice syté, pokud je však do svého jídelníčku zařadíte v malém množství a ideálně dopoledne, nepřiberete po nich. Díky tomu, že jsou plné vlákniny, napomáhají s lepším odvodňováním.

KVAŠENÉ OKURKY

Kyselé okurky pomáhají ničit špatné bakterie v těle. Trpíte-li tedy nadýmáním, nebo vás dokonce trápí průjem či zácpa, sáhněte po nich.

RAJČATA

Obsahují zdraví prospěšné látky, které zbavují tělo sodíku a navíc i regulují chuť k jídlu. No a jako bonus jsou málo kalorická.

CELOZRNNÝ CHLÉB

Bílé pečivo bohužel nadýmá, kromě toho zvyšuje hladinu cukru v krvi, a vy tak máte brzy zase hlad. Dávejte tedy raději přednost celozrnnému chlebu, který vás zasytí na delší dobu a obsahuje hodně vlákniny, která vám pomůže s lepším trávením.

ZÁZVOR

Působí protizánětlivě, navíc obsahuje i enzymy, které pomáhají tělu trávit bílkoviny. Uvařte si tedy „čaj“ z čerstvého kořene zázvoru, který stačí jen nakrájet na malé kousky a zalít klidně již v hrnku horkou vodou a nechat chvíli louhovat.

ARTYČOKY

Obsahují spoustu vlákniny, jeden kousek střední velikosti jí obsahuje přibližně 7 g, což je skoro třicet procent z denní dávky, kterou byste svému tělu měla dodat. Navíc jsou vhodné k léčbě poruch trávení.

FENYKL A HEŘMÁNEK

Naše maminky a babičky nám z nich v dětství vařily čaje, aby nás zbavily nafouklého a bolavého bříška, ale pomohou nám i v dospělosti. Fenykl ulevuje od nadýmání a plynatosti a heřmánek funguje jako sedativum, které zklidňuje trávicí trakt.

CELER

Ne každý ho má rád, ale pokud se neřadíte k těm, kterým doslova vadí, případně na něj nemáte alergii, určitě ho zařaďte do svého jídelníčku. Mimo jiné totiž napomáhá s celkovým odvodněním těla, takže kromě nafouklého bříška vám pomůže i s oteklým obličejem.

KDYŽ TO NEZABERE

Pokud u vás však tento problém přetrvává, určitě nebude od věci zapátrat po příčině a raději se poradit s odborníkem. Jak jsme zmínily již v úvodu, v některých případech mohou být příčiny nafouklého bříška a případného nadýmání vážnější. Neponechte tedy raději nic náhodě a navštivte svého lékaře či výživového poradce, kteří vám v pátrání pomohou. Je totiž dost možné i to, že jste na určitý druh potravin alergická a nemáte o tom ani ponětí. Nejde tu tedy jen o nepříjemný pocit a nepěkný vzhled vašeho bříška, ale jde tu hlavně o zdraví, a to jak víte, máme jen jedno.

Věděla jste, že? Za nadýmání a s ním spojené nafouklé bříško může mnohdy i žvýkačka? Při jejím dlouhém přežvykování naprázdno totiž spolykáte spoustu vzduchu. Takže opatrně.