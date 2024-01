Najít chlapa, když je vám 40 plus? Jde to, těmto čtyřem ženám to vyšlo!

Mnoho čtyřicátnic i čtyřicátnic plus, které jsou single, vám bez velkého hloubání řekne, že najít milého a spolehlivého muže není snadné. Perspektivní čtyřicátníci i padesátníci se zpravidla rozhlížejí po mladších ženách a hledající zkušené ženy to pak mnohdy nemají úplně snadné ani samy se sebou.

Nezadané čtyřicátnice bývají „vztahově“ opatrnější než mladší ženy. Nasbíraly totiž už řadu životních zkušeností a často mají díky těmto zkušenostem velmi konkrétní nároky, které nesplní každý na potkání. Mnohdy též disponují vzhledem k pracovním i rodičovským povinnostem minimem volného času a některé mívají vzhledem k předchozím negativním zkušenostem z nového vztahu vlastně strach.

Přesto všechno se páry berou i po čtyřicítce a řada žen má s novým partnerem další děti. „Druhé vztahy“ bývají v mnoha případech šťastnější než ty první – jsou tolerantnější, poučenější, zkušenější a nezabývají se malichernostmi. Tyto čtyři ženy mezi takové páry rozhodně patří.

DARINA (43): Bratr mi „předhodil“ kolegu a řekl „trhej“

Můj bratr, dvojče, je policista, který pracuje už deset let se stejným kolegou. Říká mu Mařenka I., protože s ním tráví více času než se ženou, mou švagrovou Mařenkou II. S bratrem máme úžasný vztah a každý den si voláme. Když je v autě s kolegou Markem, dával a dává mě vždy na hlasitý odposlech. S Markem jsme se však kupodivu nikdy neviděli, ale znali jsme se díky telefonním hovorům ve třech vlastně docela dobře.

Minulý rok se Mařenka I. rozvedl. Já jsem rozvedená už pět let a o normálního chlapa jsem během té doby nezavadila. Občas se mě snažily seznámit kamarádky, ale vždy mi „předhodily“ nějakého exota, což jsem často líčila i bratrovi. Vždy jsme se pak s Mařenkou a bratrem, tedy Markem, skvěle pobavili.

Během jednoho takového hovoru mi bratr navrhl, zda by mi nemohl „předhodit“ i Mařenku, prý je bez ženy poslední dobou už nesnesitelný. Z legrace jsem kývla. Jenže Dan se toho chytil a během půl hodiny se u mě ti dva zastavili v práci. „Dari, to je Mařena, tak trhej!“ řekl. Smáli jsme se jako blázni. Jenže Markovi jsem zjevně padla do oka a večer mi napsal a pozval na kafe. Kupodivu mě prosil, abych to neříkala bratrovi. Ten se o nás dozvěděl až po třech měsících, napůl naštvaně mi tehdy řekl, že doufá, že mu svatbu nezamlčíme. Slibuji, že ne, bude v létě!

IVA (42): Prostě jsem se chovala jako muž a pozvala ho na skleničku

Měla jsem slušnou práci, vlastní byt, jsem vcelku pohledná, průměrně chytrá, ale fajn chlapa pro život se mi prostě najít nepodařilo. Vždycky se to nějak pokazilo. Biologické hodiny mi odbíjely dvanáctou a já byla zoufalá.

V domě se mi dlouho líbil jeden nezadaný soused, a přestože mi přišlo, že po mně občas loupne očima, k ničemu se bohužel neměl. Minulý rok mezi Vánocemi a silvestrem jsem si řekla, že už nechci být další rok sama, a slíbila sama sobě, že pro to udělám maximum. Sebrala jsem odvahu, doslova a do písmene se pochlapila a souseda jsem úplně obyčejně sbalila. Ve výtahu jsem mu nejprve pochválila nový oblek a pak ho pozvala na kávu.

Bude to znít asi strašně, a trochu se za to i stydím, ale nakonec odešel až druhý den! Jednoduše jsem neztrácela čas. Jsme spolu už rok, jsme moc šťastní a nyní čekáme miminko.

VLADĚNA (44): Nejsem na to hrdá, ale srdci neporučíš – rozvedla jsem ho

Poznali jsme se při venčení psů a rok jsme si jen povídali, hrozně se mi líbil a já jemu. Ale kvůli jeho ženě a dětem jsme se drželi zpátky. Nejprve bez toho, abychom si to řekli, ale později jsme si navzájem „vyložili karty na stůl“. Dokonce jsme se nějakou dobu přestali vídat, ale nevydrželi jsme to, láska byla silnější.

Začali jsme se zase setkávat a dali citům volný průchod. Bylo to jako bouře, nic podobného jsem nikdy nezažila. Nakonec se rozvedl, ženě nechal vše a přestěhoval se ke mně. Jsme už čtyři roky nesmírně šťastní. Na to, že se kvůli mně rozvedl, nejsem hrdá, ale proč žít až do smrti nešťastně, když je štěstí na dosah?

MARKÉTA (46): Dvanáctý pokus na seznamce vyšel a přišel normální chlap

Nejsem hezká, a tak musím být aspoň vtipná a také vytrvalá, říkala jsem vždy z legrace kamarádkám, když mi kladly na srdce, abych už ty seznamky vzdala. Vyzkoušela jsem snad všechny druhy seznamek, ale vždy se z daného muže po čase vyklubal exot. Mohla bych o tom napsat knihu! Narazila jsem na erotomany, ale i muže, které nejvíc zajímalo, zda umím vařit nebo je budu pouštět do hospody. Jeden si mě chtěl zase hned vzít, měl nemocnou maminku a zjevně potřeboval pečovatelku.

Vlastně nechápu, proč jsem stále věřila, že se mi tímto způsobem nakonec povede najít někoho pro život. Možná k tomu přispělo i to, že jsem z malé vesnice, kde žádný normální svobodný muž nežije, a v práci máme čistě ženský kolektiv – kde potom brát a nekrást? Ivan, můj manžel, byl dvanáctý muž, s nímž jsem se díky seznamce seznámila, a já byla naopak úplně první žena, která se mu ozvala – což je vtipné.