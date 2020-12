Naložte si vlastní zeleninu do bramborového salátu. Bude krásně křupavá

Někdo kupuje do bramborového salátu zeleninu sterilovanou, někdo vaří čerstvou. Co si ji ale předem naložit? Ideálně týden před Štědrým dnem, postačí ale i dva dny. Praktický recept bloggerky Koko najdete také na videu v úvodu článku.

Ingredience

250 g oloupané nakrájené mrkve

125 g oloupaného nakrájeného celeru

125 g oloupané nakrájené petržele

500 ml vody + cca 100 ml na případné dolití

100 ml bílého vinného octa

1 lžička soli

2 lžičky cukru

2 bobkové listy

6 kuliček nového koření

10 kuliček černého pepře

Postup

Zeleninu – mrkev, celer a petržel – oloupejte a zbavte všech nečistot. Nakrájejte ji na kostičky. Připravte si lák: Do hrnce nalijte půl litru vody, bílý vinný ocet, přidejte nové koření, bobkový list, pepř, cukr a sůl. Nechte provařit a ochutnejte, zda je nutné lák ještě doladit cukrem nebo solí. Přidejte zeleninu. Vše vařte 15–25 minut. Mezitím vypláchněte sklenici horkou vodou z konvice (chvilku vodu ve sklenici ponechejte). Na konci varu vylovte kuličky koření. Vyvařilo-li se příliš tekutiny, decilitr vody můžete přilít z konvice a provařte další minutu. Pak lák se zeleninou přelijte do sklenice. Zkontrolujte, zda je všechna zelenina ponořená, nechte zchladnout a dejte do lednice. Množství vystačí na salát z 1,5 kg brambor. Podívejte se také na postup na videu v úvodu článku.

TIPY: Pokud chcete doplnit sestavu hráškem, vezměte mražený a vložte ho do hrnce na poslední dvě minuty. Místo cibule můžete vyzkoušet malou, perlovou cibulku kupovanou ve sklenici. Nemusíte ji loupat ani krájet, stačí ji přidat do salátu na poslední chvíli společně s okurkami.