NATÁLIE (40): Užívali jsme si přátelství s výhodami, nakonec je z toho láska

O tom, zda existuje opravdové přátelství mezi mužem a ženou, se můžeme donekonečna přít, Natálie je ale přesvědčená, že ho zažila na vlastní kůži. A z přátelství vznikla láska.

Přiznávám, že Kuba mě od začátku bavil, ale měla jsem za sebou zrovna nepěkný rozchod po sedmiletém vztahu, proto jsem ho brala s rezervou. Ani on se nehnal do žádného svazku. Stejně jako já chtěl svobodu, nezávaznost a jen se bavit. Prostě, jak se říká, přítel s benefitem.

Nikdy bych nevěřila, že zrovna já budu někdy takového vztahu schopná. Vždycky jsem se do svých milenců po uši zamilovala. Neuměla jsem mít sex jen na pár nocí, což mě většinou stálo zlomené srdce a probrečené noci.

Ale tentokrát to bylo jiné. Možná jsem měla srdce unavené a asi jen potřebovala zábavu, každopádně nám to s Jakubem klapalo. Měla jsem ho ráda, to ano, ale že bych bez něho nemohla být, to ne. Věnovala jsem pozornost i jiným mužům a pořád jsem tak nějak počítala s tím, že až přijde ten pravý, prostě to s Kubou ukončíme a zůstaneme přátelé.

Vídali jsme se dvakrát týdně, tu zašli na večeři, jindy do kina. Pokaždé jsme si udělali hezký večer, prožili krásnou noc a nad ránem se rozešli do svých domovů. Vlastně jsem v té době byla úplně spokojená a nic mi v životě nechybělo.

Čas utíkal a nám spolu začínalo být dobře. Občas jsme si totiž vyjeli na výlet nebo na víkend a zjistili, že je to fajn. I když Jakub zdaleka nebyl muž mých snů, bylo mi s ním příjemně. Ale v tom, že chceme jen nezávazný vztah, jsme se nepřestávali ujišťovat.

Dokonce jsme se na čas i odloučili, když si on našel přítelkyni a já přítele. Asi půl roku jsme se téměř neviděli, ale v kontaktu jsme byli denně. Našim partnerům se to samozřejmě moc nelíbilo, takže naše vztahy dospěly k nevyhnutelnému rozchodu. Vlastně není divu, když jsme se jim nevěnovali naplno.

Všechno změnila až společná dovolená na Slovensku. Právě jsme oba ukončili naše vztahy, léto začínalo a my jsme si řekli, že přece nebudeme sedět doma a truchlit. A tak jsme se rozhodli vyrazit na dovolenou společně.

Cestovali jsme a nezůstávali na jednom místě. Kuba byl praktický a dokázal si s mnoha problémy poradit, aniž bychom se pohádali. To jsem na něm oceňovala, protože předchozí partner takový nebyl.

Já se od něj naopak dozvěděla, že tak pohodovou ženskou na dovolené, kde se neleží jen u bazénu, ještě nepotkal. A tak jsme si na jejím konci řekli, že spolu přece jen zkusíme chodit na vážno. Najednou jsem cítila, že on je vlastně ten pravý, kterého jsem celou dobu hledala.

A jak to dopadlo? Kuba to naštěstí vnímal stejně a oba jsme si uvědomili, že naše vztahy nemohly předtím fungovat, protože jsme oba mysleli jeden na druhého víc, než na naše partnery. Letos slavíme desetileté výročí, u kterého už budou i naše malé děti.