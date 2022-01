NATÁLIE (44): První vztah po rozvodu jsem ukončila kvůli malému penisu

Slova o tom, že v posteli na velikosti nezáleží, jste už jistě slyšela mockrát. Je to ale pravda? Natálie zažila situaci, kdy se s mužem musela rozejít právě kvůli velikosti jeho penisu.

Byla jsem tehdy asi rok po rozchodu s bývalým mužem. Když jsem se oklepala, začala jsem chodit zase s očima otevřenýma a ochotná randit. Sice jsem to spoustu let nedělala, ale chtěla jsem to zkusit.

Upřímně přiznávám, že jsem byla přístupná si i užívat, aniž bych hned plánovala či chtěla mít s dotyčným vztah. Nikdy předtím jsem nebyla holka na jednu noc, ale teď jsem na to chuť měla.

Přihlásila jsem se proto na seznamku a celkem brzy si začala dopisovat s jedním fešákem, který mě zaujal. Bylo hned jasné, že nebudeme rozebírat politickou situaci ani nejnovější filmy v kině. Pár zpráv a byla jsem na cestě k němu domů.

Byl večer a měla jsem celkem strach. Přece jen neznámý muž v neznámém prostředí. V kabelce jsem měla pepřák, auto jsem nechala stát hned pod okny a na telefonu měla pak kamarádku, aby mě případně zachránila.

Uvítal mě překvapivě sympatický muž. Chvíli jsme se navzájem oťukávali, otevřeli lahev vína a pak už to byl jen kousek k hrátkám v posteli. Byla jsem vzrušená a natěšená na sex s neznámým mužem. Doposud jsem na sex s partnery měla štěstí, nikdy to nebyl propadák.

Jenže tentokrát, když jsem otočená zády k němu ležela na posteli, nedotkla se mě známá velikost údu. Nedotklo se mě prostě nic. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Prostě nic. On sténal a já čekala, že něco přijde. Jenže nepřišlo nic, TO už bylo ono!

Nedala jsem na sobě nic znát, přece jen mi nepřišlo vhodné situaci komentovat nebo se vyjadřovat. Chápu, že to musí být pro muže těžké a je to něco, co nemůže ovlivnit. Ale pro mě to byl tak silný zážitek, že jsem ho už nechtěla opakovat.

Přesto jsem se s ním ještě několikrát sešla v naději, že to třeba vyřešíme jinak. Ale prostě s malým kašpárkem se nedá skutečně hrát velké divadlo. Bohužel. Naše setkávání tedy skončilo.