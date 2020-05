NATAŠA (52): Moje první láska ze střední školy se stala i tou poslední

Nataša na střední škole prožila svoji první lásku, jak to ale už bývá, po maturitě šli každý svou cestou. Nečekala, že její první vztah dostane ještě jednu šanci...

Jsem učitelka angličtiny a matematiky. V sedmnácti letech jsem se zamilovala na chmelu do spolužáka ze sousední třídy. Milan byl opravdu jiný než všichni ostatní kluci. Nepil, nekouřil, o holky se nezajímal.

Miloval zvířata, takže když jeho spolužáci vyrazili tajně do hospody, on krmil opuštěné kočky a šel na procházku s místním zablešeným psem. Zamilovala jsem se do něj celým srdcem. A on do mě. Samozřejmě jsme spolu začali chodit, ale tehdy to nebylo na dlouho.

Po maturitě jsem začala studovat vysokou školu a Milan narukoval na vojnu. Klasický model, který tehdy zažívala spousta párů. Na dálku nám to nefungovalo a já si našla na škole Aleše. Po dvou letech známosti jsme se vzali a narodily se nám dvě holky.

I když je to už dávno pryč, naše manželství stálo za to. Sem tam krize, ale jinak jsme si vycházeli vstříc. Až do chvíle, kdy se Alešovi zbláznily hormony a on se zamiloval do dvacetileté kolegyně. Dlouho svůj vztah tajil, ale když jeho milenka otěhotněla, rozhodl se pro ni a opustil mě.

Zůstala jsem sama. Holky už byly velké a samostatné a on si s novou ženou založil druhou rodinu. Bylo to nejtěžší období mého života. Neměla jsem pro co žít, cítila jsem se opuštěná, ale na nový vztah jsem neměla ani pomyšlení.

Pět let jsem žila sama a ve chvíli, kdy jsem si pomalu zvykla na to, že je to konečná a žádné velké štěstí mě nečeká, nechala jsem si u kartářky vyvěštit osud. Ta mi řekla, že do roka se znovu zamiluju, ale do muže, kterého už dávno znám. Mávla jsem nad tím rukou.

Jenže měla pravdu. Na školním srazu po pětadvaceti letech jsem potkala Milana. Měl bříško, vlasy mu prořídly, ale pohled jeho modrých očí mě dostal do kolen stejně jako kdysi. Vyměnili jsme si telefony, dvakrát zašli na kafe, než nám oběma došlo, jak moc jsme si chyběli.

Po roce randění jsem se nastěhovala k němu. Je to úplně jiný život. Nemáme děti a užíváme si jen jeden druhého. Jsme šťastní, i když jsme se znovu našli až takhle pozdě. Ale nelitujeme, věříme, že to byl osud, a jsme rádi, že nás nakonec opět svedl dohromady.