Návrat k tradicím: Pěstujte krásné a užitečné letničky jako naše babičky

Begonie

Pěstují se z podzemních hlíz jako letničky, pocházejí totiž ze subtropů, takže nevydrží mráz.

Hlízy se sázejí během února a března do výživné, dobře propustné půdy a sazenice se přemístí ven většinou až po zmrzlých mužích. Vždy je lépe sledovat předpověď počasí. Venku jim najděte polostinné místo a nezapomeňte na pravidelnou zálivku, pěstební substrát by neměl nikdy zcela vyschnout. Během sezony rostliny pravidelně přihnojujte tekutým hnojivem do zálivky. Odstraňujte také povadlé květy, případně i plísní napadené listy. Vyšší rostliny s bohatými velkými květy vyžadují oporu, aby se stonky nevylamovaly. Vybrat si můžete podle barev květů, které jsou jedno- i vícebarevné, ale i podle druhu: velkokvěté, malokvěté a převislé.

Aksamitník (afrikán)

Vděčná nenáročná květina patří řadu let k nejoblíbenějším letničkám, především pro své vlastnosti.

Semínka aksamitníku si můžete vysít během března do truhlíků v teplém skleníku, nechte je tam vyklíčit a sazeničky pak na přelomu dubna a května přesaďte ven. Druhá možnost je vysít si afrikány koncem dubna přímo na venkovní stanoviště. Květinám vyhovuje humózní, dobře propustná půda, ale spokojí se i s jakoukoli jinou, vydrží několik dnů bez zalévání, ale nevadí jim ani přemokření. Ocení slunečné stanoviště, ale nevadí jim ani polostín. Vysadit si je můžete do balkonových truhlíků, pokud vás venku obtěžují komáři. Na záhonech odpuzují háďátka a bojují proti plísním, chutnají slimákům, kteří dokážou spořádat celou rostlinu.

Cínie (ostálky)

Barevné letničky mají svůj domov ve Střední a Jižní Americe, takže nemají rády zimu.

Lze si je ze semínek předpěstovat od března a sazenice přestěhovat ven až po zmrzlých mužích. Nebo si je zkuste vysít během května přímo na venkovní záhon. Ocení dobře propustnou humózní zeminu a světlé, teplé stanoviště s pravidelnou zálivkou, snesou i občasné vyschnutí substrátu, ale určitě ne přemokření. Během sezony se vyplatí několikrát je přihnojit a také pravidelně odstraňovat odkvetlé květy, případně i nať napadenou padlím nebo skvrnitostí. Také je třeba cínie chránit před slimáky. Vybrat si můžete cínie různých barev nebo ty žíhané s poloplnými nebo plnými květy. Květiny se hodí i k řezu, ve váze vydrží většinou deset dnů.

Lichořeřišnice

Větší kulatá semena můžete vysévat během dubna přímo do květináčů, truhlíků, ale i volně do záhonů.

Počítejte s tím, že květina tvoří za dobrých podmínek bohaté, převislé lodyhy s kruhovitými listy a oranžovými, červenými nebo žlutými květy. Rostlině se dobře daří v propustné půdě s dostatkem živin, ocení pravidelnou zálivku a světlé nebo lehce přistíněné stanoviště. Listy a květy jsou jedlé, můžete je přidávat do pomazánek, zeleninových salátů, květy pak jako ozdobu dezertů. Pupeny květů se někdy využívají jako náhražka kaparů.