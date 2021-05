Nebezpečná spojení zvěrokruhu. Těmto lidem se musíte vyhnout!

Každý má své dobré i špatné povahové rysy, jsme jen lidé a lidské bytosti nejsou dokonalé. Bohužel ale když jsme v kontaktu s určitými lidmi, nedokážeme své horší vlastnosti potlačit. S některými lidmi nám to prostě neladí, případně je mnohem náročnější s nimi vyjít. Víte, jaká znamení tvoří nebezpečná spojení a kterým je tedy lepší se vyhnout?

Beran x Býk Když jsou vedle sebe dva tvrdohlaví lidé, kteří jdou zatvrzele za svým a neradi ustupují, je to nejlepší recept na katastrofu. Beran je nejtoxičtější znamení pro více dalších, ale i on má ve zvěrokruhu svého "nepřítele". Je to Býk. Ten dokáže v Beranovi probudit to nejhorší, co v něm je, a udělá z něj doslova chodící jedovatou kouli. Tato dvě znamení dohromady jsou doslova rozbuška!

Býk x Střelec Býci jsou rozumní a obvykle mají hlavu na správném místě. Jejich život probíhá většinou v pohodě, pokud ale nepotkají Střelce. Pak jde všechno rychle z kopce. Když se tihle dva setkají, Střelec se začne chovat bezohledně a pokouší se „zmocnit se" Býka. Býk, který většinou nepotřebuje žádné velké vzrušení, v blízkosti Střelce ztrácí hlavu a během chvíle se jeho spořádaný život rozsype na kousky.

Blíženci x Vodnář Co myslíte, že se stane, když spojíte dvě nejvíc otevřená a bezstarostná znamení zvěrokruhu? Vznikne hrozný nepořádek. Proč? Protože příliš volnosti škodí, řád nám dává jistotu. Než si to Blíženci a Vodnáři uvědomí, motají se v kruzích a neposunou sebe ani svůj vztah dál. Je jistě zábavné takhle chvíli fungovat, ale jen do té doby, než se věci vymknou kontrole.

Rak x Blíženci Raci jsou ve skutečnosti velmi citliví. Citlivost není špatná, ale když citlivý Rak potká Blížence, může vzniknout toxický vztah. Nelze tvrdit, že by všichni Blíženci byli špatní, jde povětšinou o milé lidi, s nimiž je spousta legrace a zábavy. Někdy ale mají tendenci být povrchní a nepříliš vstřícní. Pro citlivé Raky pak může být spojení s Blíženci poměrně dost toxické a nebezpečné.

Lev x Kozoroh Lvi jsou sami o sobě dost obtížné znamení – vždy se snaží být středem vesmíru a neustále zářit jako slunce na obloze. Když k nim přidáte Kozoroha, který je jedním z nejnegativnějších znamení zvěrokruhu, zákonitě vztah musí skončit velmi nešťastně. Přestože Lvi i Kozorozi milují společnost, jsou taky arogantní a někdy dost pesimističtí. Dvě hlavní slabosti obou znamení nejdou ani trochu dohromady. Panna x Ryby Ryby dokážou do smrti nenávidět, když jim ublížíte, jsou ale taky skvělí přátelé, pokud si vás oblíbí. Jde o jedno z nejsympatičtějších znamení zvěrokruhu, protože se snaží vyhovět všem, na kterých jim záleží. Panny jsou také extrémně citlivé, ovšem umí být velmi kritické. Obě znamení jsou navíc při řešení svých pocitů celkem pasivní, proto se mezi nimi budou emoce nebezpečně míchat, což povede k masivní explozi toxických plamenů, která bude probíhat všemi směry. Nedoporučujeme!

Váhy x Váhy Divíte se? No ano, příliš dobrých věcí vede paradoxně k horšímu. A to se přesně stane, když k sobě připoutáte dvě Váhy. Každá je okouzlující, trošku povrchní, odsuzující, milující ty nejlepší věci v životě, ale když se spojí s další Váhou, vznikne zmatek. Zpočátku to nemusí být vidět, ale jakmile vyčerpají všechny své kreditní karty a zlomí celou řadu srdcí, pak prozřou a zjistí, že společně už dál fungovat nemohou.

Štír x Beran Štíři jsou zřejmě nejtajemnější znamení zvěrokruhu a také jsou velmi vášniví. Jejich tajemství mohou být sice trochu zvláštní, ale nejsou noční můrou. Dokud se ovšem nedají dohromady s Beranem. Jakmile se paličatý Beran dostane ke Štírovi, změní rovnováhu sil. Přestože to na první pohled nevypadá, Štír je příliš křehký na to, aby zvládl konfrontační a dobyvatelské způsoby Berana. Z toho důvodu skončí Štír někde v koutě a víte, co se stane, když zůstane Štír v koutě? Rozpoutá se peklo.

Střelec x Rak Nezodpovědný Střelec má za to, že citlivost Raka by ho nějakým způsobem mohla přivést k větší zodpovědnosti a donutit ho vyrůst. Jenže to tak není. Tato dvě znamení jsou v protikladu v tom, jak žijí a jak jednají s lidmi, takže dohromady z toho nic dobrého nekouká. Střelec podvědomě odmítá obrannou povahu Raka a naopak přítomnost Raka okamžitě zvyšuje množství špatných vlastností Střelce. A to je nebezpečná kombinace.

Kozoroh x Štír Zpočátku se spojení Kozoroha a Štíra jeví jako dobrá trefa. Oba jsou svým způsobem ctižádostiví a ani jednoho nelze nazvat líným. Štír je však vřelý a vášnivý tak, jak Kozoroh není a nikdy nebude. I když by se tedy jejich spojení mohlo zdát jako začátek velkého milostného příběhu, nakonec to skončí maximálně velkým průšvihem.