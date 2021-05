Nebojte se být sobecká: Kdy je správný čas myslet sama na sebe a neohlížet se?

Ve vztahu

Ve vztahu se většinou dbá především na to, aby člověk sobecký nebyl a myslel vždy na toho druhého. Někdy je ale potřeba myslet především na sebe. Pokud máte pocit, že pro partnera děláte, co mu na očích vidíte, a on vám to nejen neoplácí, ale ani to neocení, začněte být sobecká. Zaměřte se na to, co dělá ve vašem vztahu dobře vám, a rozviňte to. Pokud nic takového nenajdete, je na čase poohlédnout se po novém partnerovi, samozřejmě poté, co se budete snažit s vaším stávajícím situaci řešit, avšak bezvýsledně.

Jak si ve vztahu nastavit hranice? Podívejte se na video: