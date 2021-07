Nebojte se v létě černé barvy. 40 černých šatů, které vám budou slušet

Slunce a letní počasí nás většinou láká k tomu, abychom oblékly pestřejší barvy a tóny, zatímco černé šaty schováváme ve skříni na zimní měsíce. Černý outfit se přitom skvěle hodí i do letního počasí! Pokud stále pochybujete, podívejte se do naší galerie v úvodu článku a vyberte si svůj černý letní kousek.

Na střihu záleží

Černé outfity mají několik nesporných výhod: v jednoduché kombinaci s rudou rtěnkou působí neskutečně sexy, černá barva zeštíhluje, takže zakryje leckteré nedostatky, skvrny od potu nebývají v létě tak viditelné, a navíc černá barva se hodí prostě ke všemu. Jediným jejím negativem je fakt, že přitahuje sluneční paprsky, takže v ní bývá větší teplo, pokud však zvolíte vzdušný model, na tento drobný detail rychle zapomenete.

Co jste možná nevěděla o malých černých? Podívejte se na video:

Abyste trochu rozbila zdánlivou ponurost černé barvy, dejte si záležet na výběru střihu. Skvěle vypadá jednoduchý rozevlátý styl na tenká ramínka, letos jsou však oblíbené především různé průstřihy na bocích či zádech. Netroufáte-li si na tak odvázaný model, zkuste kousky s balonovými rukávy nebo perforováním. Také košilové šaty jsou pořád v kurzu stejně jako plisování. A co se týče délky, berte ohled hlavně na to, v čem se cítíte nejlépe: nosí se mini, midi i maxi.

Nebojte se kombinovat

A co k nim? Pokud zvolíte černý outfit, jsou to právě doplňky, u kterých se můžete trochu odvázat, i co se týče barev. Zkuste černý model oživit barevným šátkem do vlasů, k černým šatům pak skvěle vypadají letos tolik oblíbené slaměné kabelky. A na nohy cokoliv od sandálků se šněrováním přes lýtka přes pantoflíčky či žabky až po sandálky na vyšší platformě a během chladnějších dnů můžete sáhnout po mokasínech nebo teniskách podle nálady a příležitosti.

Inspirujte se v naší galerii!