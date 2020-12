Nechcete děti? Pak se připravte na tato obvinění okolí. Nenechte se jimi vytočit

Jsi sobecká

Už vás někdy někdo nařkl ze sobectví? A to jen proto, že jste se rozhodla nemít dítě? Sobecké to možná trochu je, protože máte ráda svůj život a nedokážete si představit, že byste jej měla obětovat někomu jinému. Na druhou stranu to není úplně špatné rozhodnutí. Pokud víte, že byste svému dítěti nemohla dát vše, co potřebuje, a že by vás mateřství zkrátka nezměnilo, pak je to nejspíš dobrá volba.