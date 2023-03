Nedaří se vám opakovaně ve vztazích? Možná je za tím těchto 5 důvodů

Možná chcete víc dostávat než dávat

Partnerskou lásku spoluvytváříme tím, že ji nejen přijímáme, ale i sami dáváme. Pokud přistupujeme k partnerovi se srdcem na dlani, je mnohem větší šance, že se naše srdce potkají skutečně „komoru na komoru“. V případě, že jen pasivně čekáme a stěžujeme si, že nám partner nedává to či ono, že nás neobejme, nezavolá nám, nepíše, nepomůže, nepochválí, pak vytrvale pracujeme na tom, aby se vzájemné příkopy neustále prohlubovaly.

V ještě horším případě si to, co nám chybí, na partnerovi poněkud dětinsky vynucujeme. Pasivita, nechuť dávat, ale pouze brát je přímou jízdenkou do partnerských pekel. Pokud svůj přístup nezměníme, vztah v onom pekle čase shoří.

