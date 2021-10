Nedělní oběd: Zkuste burgery, špízy nebo slaný koláč!

O víkendu máme konečně čas sejít se u stolu. Chceme si pochnutnat na něčem lahodném, ale nechceme trávit celý den v kuchyni. Pak zkuste naše osvědčené recepty.

Špízy zvládnete i bez grilu

Do grilovací sezóny je ještě daleko – tyhle výborné maxi špízy ale zvládne i obyčejná trouba. Pikantním jehněčím špízům s česnekem zase stačí chvilka na pánvi. A co k nim? Chybu neuděláte, spolehnete-li se na americké brambory nebo jenom na krajíc čerstvého chleba, každopádně ale špíz nejlépe doprovodí orosená sklenička dobrého piva.

Recept najdete vždy po kliknutí na vyznačená slova s názvem pokrmu.

Tady na videu najdete recept na vegetariánské špízy s feta sýrem na grilu:

Další recepty na špízy z vepřového, kuřecího i pro vegetariány najdete ZDE

Slaný koláč

Slané koláče neboli quiche se na vašem stole možná neobjevují tak často, jsou ale snadné a výborných receptů na ně existují stovky. Odradit vás nemusí, ani pokud doma nemáte (ideálně vroubkovanou) koláčovou formu, na to, abyste si vyrobili svoji vlastní provizorní, stačí alobal. Vyzkoušejte slaný chřestový koláč nebo koláč se špenátem a kozím sýrem!

Ještě si nejste úplně jistí, jak na to? Lektor ze školy vaření Chefparade vás provede přípravou francouzského slaného koláče krok za krokem ZDE – výsledek bude dokonalý.

Vydatné kotlety i kuře s čočkou

Jestli chcete své blízké potěšit po uspěchaném týdnu něčím vydatným, kotlety v omáčce s hlívou jsou ideální volbou. Dobrý kousek masa a aromatická omáčka budou chutnat s rýží, knedlíkem i těstovinami.

Hledáte tip na sytý oběd, po kterém se ale zároveň nebudete cítit, jako by vám v žaludku leželo závaží? Pak nezapomeňte vyzkoušet pečené kuře s čočkou beluga. Výživná čočka a kuřecí maso se postarají o to, že se najíte do syta a dáte tělu sílu, kterou po náročném týdnu potřebuje.

Malým vybíravcům udělejte burgery

Pokud máte pocit, že vaše děti mění své chutě ze dne den, budou se vám hodit recepty, kde si svoje menu může každý složit sám. Připravte burgery a nechte každého vybrat, jaká zelenina nebo omáčka je mu po chuti. U vašich dětí možná stejně zvítězí kečup, vám ale k burgerům rozhodně zachutná švestková fat cat omáčka.

Sladké brambory pro jednoduchou, a přesto vynikající večeři

Sladké brambory, nebo-li batáty, jsou v poslední době na výsluní. Aby ne, jsou zdravé a s jejich jedinečnou nasládlou chutí se dají dělat kouzla. Batáty plněné chorizem a avokádem představují geniální a originální kombinaci, která zároveň nedá moc práce. Stejně jednoduché jsou i batáty ve slanině – důkaz, že na výbornou večeři vám někdy stačí i naprosté minimum ingrediencí.