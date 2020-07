Nedostatek železa: Únava, časté infekce i bolesti hlavy

Klesající výkonnost, neodůvodněný pocit únavy, opakující se infekční choroby, rozpraskané koutky – to vše mohou být příznaky nedostatku železa. Ohrožené jeho deficitem jsou mnohem častěji ženy než muži.

Železo je pro lidský organismus naprosto nepostradatelný prvek. Je součástí krevního barviva (hemoglobinu), svalové bílkoviny (myoglobinu) a také některých enzymů. Velmi důležitým úkolem železa je podíl na transportu kyslíku z plic do všech buněk lidského těla.

„Doporučená denní dávka železa pro dospělého je 14 mg/den, u dětí ve věku 4–7 let 8 mg, ve věku 7–10 let 10 mg, 10–19 let 12 mg u chlapců a 15 mg u dívek,“ uvádí se na odborném webu Společnosti pro výživu. Většina odborníků na výživu zdůrazňuje, že vstřebatelnost železa z potravy je mnohem lepší u potravin živočišného původu. Což má souvislost s formou chemické vazby a také s přítomností dalších látek, které využitelnost železa snižují.

10 příznaků nedostatku železa

Nedostatek železa lze samozřejmě spolehlivě prokázat pouze laboratorním vyšetřením krve. Nicméně existuje celá řada symptomů, které mohou deficit železa naznačovat. Jaké to jsou?

• Častý (neodůvodněný) pocit únavy a ztráta životní energie

• Opakující se infekční onemocnění

• Kožní problémy spojené se suchostí kůže

• Rozpraskané rty včetně tzv. „koutků“

• Poruchy termoregulace

• Poruchy soustředění

• Zhoršená kvalita vlasů a nehtů

• Nechutenství

• Chronické bolesti hlavy

• Nepříjemné pocity v ústech a na jazyku

Dle Společnosti pro výživu patří k nejrizikovějším skupinám: striktní vegetariáni, ženy dlouhodobě držící nevyváženou dietu a také ženy s velmi silnou menstruací. Nejčastější a nejvýznamnější příčinou nedostatku železa v organismu jsou však pravděpodobně krevní ztráty. Internista Boris Hynek dokonce v souvislosti s nedostatkem železa tvrdí: „Na prvním místě je to přirozený úbytek menstruační krví.“

Příčiny nedostatku železa: Krevní ztráty, diety, alkohol i nemoci

Nedostatek železa (anémie) bývá též často zapříčiněn nedostatečným příjmem ve stravě – obvykle z důvodu neodborně sestavených diet, ať už se jedná o redukční diety nebo specifický stravovací režim například veganů či vegetariánů. Při dobře sestaveném jídelníčku se ani u „alternativních výživových směrů“ nemusí problémy vyskytovat! V ohrožení jsou však jednoznačně osoby, které často a pravidelně konzumují alkohol.

Zvýšené nároky však mají i těhotné a kojící ženy, samozřejmě i ženy se silnou menstruací, velmi rychle rostoucí děti a vytrvalostní sportovci. Viníkem deficitu železa však mohou být i některá chronická onemocnění (celiakie, onemocnění žaludku apod.), užívání léků (např. antacid), časté průjmy, porucha absorpce železa v trávicím traktu atd.

Dopátrat se příčiny deficitu bývá mnohdy svízelné i pro lékaře, a proto mnozí volí nejjednodušší řešení – předepíší potravinový doplněk. Což samozřejmě řeší situaci pouze částečně. Suplementy s obsahem železa se konzumují ráno, ideálně na lačno. Podávání během jídla a bezprostředně po něm snižuje absorpci železa až o 50 %!

Co vstřebávání železa podporuje a co mu nesvědčí

„Vstřebávání železa z trávicího traktu napomáhá vitamin C,“ uvedl pro časopis Regenerace internista Boris Hynek. Využití dále zvyšuje vitamín A a cystein. Pozor, opačně působí kyselina šťavelová obsažená například v máku, špenátu, rebarboře, pohance. Rizikový je i nadměrný příjem vlákniny, vápníku a fosforu. Železem je možné se i předávkovat! Jeho užívání v tabletách bohužel často provází zácpa nebo naopak průjem a nevolnost. I proto je nevhodné konzumovat tyto preparáty bez doporučení lékaře a vyšetření krve.

Přirozené zdroje železa: játra (zvláště vepřová), maso (zejména hovězí a vepřové), pšeničné klíčky, sezamová semínka (pomlít!), slunečnicová semínka, melasa, vlašské ořechy, mořské řasy, pivní kvasnice, ovesné vločky a luštěniny.

