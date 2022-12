Neforemné sněhule hitem zimy: Kde je koupit a jak je nosit, aby vypadaly skvěle?

Zimní sněhule byly donedávna brány jako boty, ve kterých moc parády nenaděláte. Časy se ale mění stejně jako móda a tento názor je dávno passé. Pokud je vám od nohou neustále zima, jistě oceníte, že se bachraté, avšak pohodlné a hřejivé boty dají nosit tak, aby vám to v nich slušelo!

Jestli jste si myslela, že sněhule lze vzít pouze k oteplovačkám a sportovnímu oblečení během pobytu na horách, pak vás vyvedeme z omylu. Cíleně městské obutí to sice není, ale i na horách jistě občas vyrazíte na večeři do restaurace nebo za zábavou a v mrazu a hromadách sněhu to v lodičkách tak úplně nelze. Jak tedy sněhule zkombinovat s běžným městským oblečením?

Nejvíc trendy jsou momentálně vysoké moon boots, které nejsnadněji natáhnete přes vyteplené legíny. K nim stačí obléct oversized svetr a kabát a máte vycházkový outfit hotový. Chystáte-li se zastavit na večeři, oblékněte pod svetr košili a nechte vyčuhovat límeček.

Ke sněhulím můžete zvolit i úzké kožené či koženkové kalhoty nebo džíny. Pletený rolák nebo kostkovaná košile, pod níž se vejde i bavlněné tričko s rolákem, vytvoří další outfit, v němž můžete vyrazit i mimo sjezdovku. Péřová bunda k tomu všemu pasuje skvěle!

Pokud napadne sníh i ve městě a vy chcete mít nohy v teple, aniž budete muset nazouvat obuv, která vypadá jako výbava pro kosmonauty, zvolte její kotníčkovou verzi. I k ní se hodí džíny, legíny nebo kožené kalhoty v kombinaci s kabátem či péřovkou.

