Nejčastější chyby, které děláme v zamilovanosti. Děláte je také?

Období zamilovanosti je jistě krásné, ale taky dost nebezpečné. Láska dokáže divy, avšak nejen ty pozitivní. Bohužel nám taky často zatemní zdravý rozum. A tak se někdy stane, že pro našeho pana Božského jsme schopné se doslova přetrhnout i obětovat. A to často na úkor vlastních potřeb. Pak, když růžové brýle sundáme, divíme se, ale i litujeme svých činů. Jakých nejčastějších chyb byste se měla vyvarovat?

Vzdáme se přátel Jedna z nejhorších věcí, které děláme: Novému vztahu obětujeme naše dlouholeté a věrné přátele. Je jasné, že se svým milovaným chceme být co nejvíce, ale nikdy bychom se na něj neměly upínat natolik, abychom zapomněly na všechny ostatní, kteří pro nás také hodně znamenají. Nesmíme se nové lásce ani podřídit natolik, abychom své přátele vyměnily za ty jeho. Někdy se totiž může stát, že naše láska znenadání odejde, a kvůli tomu bychom pak utrpěly mnohem větší ztráty – přišly bychom o své přátele, na které jsme dlouho čas neměly, které jsme zanedbávaly a které jsme tím i zklamaly. Obnovit jejich důvěru může být někdy sakra těžké.

Vzdáme se zájmů a potřeb Podobně je to s našimi koníčky, činnostmi, které nás baví, naplňují, které milujeme. A třeba se jim věnujeme roky. Pak přijde někdo, kdo všechno převrátí vzhůru nohama a během chvilky jako by naše záliby a potřeby vůbec neexistovaly. A jen kvůli tomu, že náš vyvolený není zrovna takový sportovec jako my – nebo naopak nesnáší válení u moře... Tak se někdy raději přizpůsobíme, všeho se vzdáme, abychom se mu co nejvíce zalíbily a nevyvolávaly zbytečné neshody. A to je velká chyba! Samozřejmě tedy můžete najít spoustu společných aktivit, ale určitě není nutné se za každou cenu vrhat do všeho, když je vám to proti srsti. Nenechte se manipulovat jenom kvůli tomu, že máte na očích růžové brýle. Neměla byste zapomínat, že každý má ve vztahu stále nárok na svůj čas, prostor i záliby. Vždy se přece dá najít nějaký kompromis tak, abyste byli spokojení oba a nijak se neomezovali.

Pořídíme si tetování Další z věcí, která vás v budoucnu může dost mrzet, je tetování. Možná jste také dostala – kvůli potřebě důkazu bezmezné lásky a oddanosti – skvělý nápad a naběhla jste do tetovacího salonu, kde jste si nechala vytetovat velkým písmem jméno milovaného partnera. Ale láska se může rychle vytratit a vám vedle trápení zbude i dost nevhodná vzpomínka, kterou jen tak nevyhodíte nebo nezavřete do krabice na půdu. Takže než se do tohoto bláznivého činu vrhnete, myslete na to, jaké to může mít následky. Tetování lze samozřejmě odstranit, ale není to nic jednoduchého a celkem dost si připlatíte.

Změníme své sexuální potřeby Jasně že s novým partnerem přijde spousta nového i v intimní oblasti. Bude chvíli trvat, než se sladíte a zjistíte, co druhému dělá opravdu dobře. Ale opět se jen přizpůsobit pro blaho druhého? Zkoušet takové sexuální praktiky, které se líbí jen jemu, ale vám jsou nepříjemné? Nebo se vám dokonce při nich zvedá žaludek? To se vážně nevyplatí a budete z toho jen nešťastná! Vynucování čehokoli není v pořádku, natož v sexuální oblasti. Buďte proto od začátku maximálně upřímná a otevřená a nenechávejte se přemluvit k praktikám, které prostě provozovat nechcete. Pokud vás partner miluje a záleží mu na vás, nikdy vás nebude k ničemu v posteli nutit proti vaší vůli.