Nejčastější chyby při používání kulmy, které vám zničí vlasy. Neděláte je také?

Máte příliš vlhké vlasy

Než začnete kulmu nebo žehličku na vlasy používat, vaše kadeře by měly být stoprocentně suché. Voda totiž vlas oslabuje, a když pak přijde do kontaktu s vysokými teplotami, může popraskat. Pokud tuto chybu často opakujete, může to vést k polámaným, krepatým a roztřepeným vlasům bez lesku a života. Pro fén to samozřejmě neplatí, jelikož se přímo nedotýká vlasů.