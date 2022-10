Nejčastější erotické sny: Jste kvůli snění o sexu hříšnou i ve skutečnosti?

Proč se vám zdá o sexu?

Během každého spaní se nám podle dostupných údajů zdají sny v průměru kolem dvou hodin. To je celkem dost na to, abyste si je pamatovala a někdy z nich mohla mít také smíšené pocity. Co když se vám ale zdají sny o sexu? I když mužům se sny o milování zdají o něco častěji než ženám, ani u dam erotické sny zdaleka nejsou výjimkou.

Jak probíhá moderní výklad snů? Podívejte se na video: