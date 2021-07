Nejčastější příznaky long covidu a jak s nimi bojovat. Co všechno pomůže?

Až 30 procent lidí pociťuje následky covidu

Long covid není nic příjemného a sama vím, o čem mluvím. Nemoc jsem proděla na konci března, skončila jsem v nemocnici a stále ještě nejsem fit. Trpím neuropatickými bolestmi, únavou a oteklými kotníky. Je to opravdu velmi nepříjemné.

Vědci odhadují, že dlouhodobými obtížemi spojenými s onemocněním covid-19 trpí 25 až 30 procent lidí, kteří touto novodobou chorobou onemocněli. Podle analýzy, která byla zveřejněna v JAWA Network Open, přibližně 75 procent pacientů se středně těžkým nebo těžkým průběhem nemoci mělo v následujících měsících alespoň jeden příznak syndromu nazývaného jako dlouhý covid.

Trápí vás únava? Pomoci mohou i bylinky. Jaké? Podívejte se na video:

Podle neurologa Matthewa Ashleyho z Neurologického centra v Kalifornii je velmi těžké definovat, co všechno vlastně do kategorie "long covid" spadá. Existuje totiž spousta vážných dlouhodobých následků nemoci covid-19, u kterých je ale těžké říct, zda jejich příčinou je, nebo není covid. "Sem patří například mrtvice, srdeční infarkt, plicní embolie a podobně. Pak je tu skupina lidí, kteří strávili týdny v nemocnici na JIP a pociťují komplikace spojené s hospitalizací. No a pak jsou tu další, kteří v nemocnici sice neskončili, ale i po uzdravení se z covidu se potýkají dlouhodobě s dušností, bolestmi hlavy, kloubů či s mozkovou mlhou," říká neurolog.