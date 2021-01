Nejčastější rozchodové fráze mužů: Které jste ve svém životě už slyšela?

Podle řady průzkumů je právě leden měsícem, kdy se rozpadá nejvíc vztahů. Ukončit nefungující svazek není nikdy jednoduché, muži se však často zbaběle uchylují k otřepaným frázím, které každá žena ve svém životě už slyšela několikrát. Proč nedokážou jednat na rovinu a co se za jejich slovy skrývá?

Zůstaneme přáteli Typická rozchodová fráze, při které se nám otvírá kudla v kapse. Co tím vlastně člověk, který se s vámi rozchází, chce říct? Patrně si chce ponechat zadní vrátka. Je mu ve vaší společnosti dobře, ne však natolik, aby se do vás bezhlavě zamiloval. Pokud by ale do budoucna nenašel nic lepšího, je praktické být s vámi za dobře, kdyby si to snad náhodou jednou rozmyslel.

Nejsem připravený na vážný vztah Samozřejmě, že se jedná o další výmluvu. Ne že by byl ten, z jehož podnětu k rozchodu dochází, nepřipravený na vážný vztah, ale prostě mu nevyhovuje právě ten váš společný. Nejste tak pro něj člověk, se kterým by měl vážné úmysly a chtěl by s ním strávit zbytek života. Dost často se stává, že za velmi krátkou dobu tohoto bývalého potkáte, jak se vede za ruku sice s novou, ale už těhotnou partnerkou.

Potřebuju teď být sám Muži dost často neumí být sami a setrvávají v nefungujících vztazích, jen aby se samotě vyhnuli. Pokud se vás snaží obalamutit větou, že potřebuje být sám, je jedno jisté – ve vztahu s vámi se cítí natolik mimo, že bude raději volný. Ne však na dlouho, pravděpodobně už má v merku jinou ženu, které dává větší šance. Vám pak vysvětlí, že to rozhodně takhle neplánoval, prostě se tak stalo a on to nemohl ovlivnit.

Zasloužíš si někoho lepšího Tato rozchodová fráze je jednou z dalších výmluv, díky které nemusí ten, kdo se rozchází, říkat věci přímo a tak, jak se mají. Stačí, když použije pouhé klišé, které mu umožní dosáhnout stanoveného cíle – tedy rozchodu. Navíc bude za dobráka, protože vám přece přeje jen to nejlepší!