Nejčastější úskalí v sexu zralých žen: Čeho se nejvíc bojí a mají důvod?

Jinak řečeno, potřebují zapomenout na všední starosti a při intimních chvilkách s partnerem se dámy po přechodu chtějí více uvolnit. Může se stát, že bude trvat trochu déle, než u nich dojde k plnému uvolnění. To ale pro partnerský život zdaleka nemusí být na škodu. A obávat se zralé ženy nemusejí ani o své vyvrcholení. Je vědecky prokázáno, že orgasmu mohou ženy dosáhnout po celý život.

Představitelky něžného pohlaví se v období menopauzy trápí s tím, že u nich během sexuální předehry nedochází k dostatečnému zvlhčení. Kladou si to často za vinu, přitom se jedná o důsledek změn, které nemohou ovlivnit. Ve vaječnících s přechodem zaniká produkce ženského hormonu estrogenu, což způsobuje fyziologické změny intimních partií, například tenčí tkáně a menší lubrikaci. Tento problém má však poměrně snadné řešení. Gynekolog předepíše léky obsahující estrogeny. Dopomoci si můžete také používáním lubrikantů, které váš milostný život ozvláštní.

Vlivem tělesných změn, ke kterým u žen po čtyřicítce a padesátce postupně dochází, si některé ženy mohou připadat pro svůj protějšek méně přitažlivé. Vlivem hormonů přibírají na váze, trápí je návaly horka i změny nálad. Některé z nich se dokonce začnou stydět za své tělo, a když má dojít na sex, souhlasí s ním pouze s podmínkou úplné tmy v ložnici. Tyto obavy jim ale berou šance na pozitivní a procítěný zážitek z milování. Pokud se naučí přijímat své tělo takové, jaké je, a získají sebevědomí, bude to mít kladný vliv i na jejich sexuální život.

Hovory o sexu jsou tabu

O sexu po padesátce se ze záhadných důvodů zase tak moc nemluví. Většinou je za tím více faktorů, které způsobují, že se toho lidé v pokročilém věku zdráhají. A právě tento fakt vede ženy k tomu, že se za svůj sexuální život stydí, natož aby se odvážily o něm někde veřejně promluvit.

Další příčinou je i to, že jsou většinou matkami a někdy už také babičkami, takže se vžijí spíše do těchto rolí a na svůj vlastní intimní život s mužem zapomínají. To je ale škoda, protože právě komunikace s partnerem o sexu může mít přímý vliv na jeho kvalitu. Sdílení sexuálních přání je důležité pro vaši oboustrannou spokojenost. Láska kvete v každém věku, takže byste se kvůli sexuálnímu životu rozhodně neměla cítit trapně ani provinile.