Co je to Blue Monday a na kdy vychází?

Jde o nejdepresivnější den v roce, nazývaný také jako skleslé, smolné či nešťastné pondělí a vznikl jako marketingový tah. Cestovní kancelář Sky Travel chtěla v roce 2005 zvýšit prodeje dovolených mimo léto, proto se obrátila na psychologa Cliffa Arnalla. Ten vymyslel speciální vzorec, z něhož vypadlo, že po započtení různých faktorů je třetí pondělí v lednu nejdepresivnějším dnem roku.

Co je to Blue Monday? Podívejte se na video:

Podle něj je to souhra těchto proměnných: právě dnes si lidé začnou zoufat, že ještě neshodili vánoční kila. Také jim dojde, jaké vlastně mají dluhy a kolik reálně vydělávají. Doběhne je realita, takže vidí, že předsevzetí ze silvestra jsou pouhými vzdušnými zámky. Přihoďte 0,5 lenosti, 2 jednotky mrazu, to celé vynásobte koeficientem krátkých dní.

Sám Cliff Arnall poté lidi vyzýval, aby Blue Monday nebrali vážně, ale faktem je, že vědci od té doby tento fenomén seriózně zkoumají. Také lidé mu za těch osmnáct let jeho existence přikládají čím dál větší význam. Podobně jako v pátek třináctého si třeba studenti neplánují zkoušky či obchodníci důležité schůzky.

Co na Blue Monday dělat a kde vzít optimismus

Co s tím? I pokud jste pověrčiví, uvědomte si, že zrovna třetí pondělí v lednu je stejné jako ostatních deset dní předtím a deset dní potom. To ale neznamená, že není součástí náročného období. Pokud nejste milovníkem zimy nebo zrovna nesvištíte někde po svahu, asi vás v zimě tu a tam přepadne smutek, nechuť cokoliv dělat a apatie, ne-li přímo deprese.

Důležité tedy je starat se dlouhodobě a pravidelně o své psychické a fyzické zdraví. Neporadíme vám nic, co už neznáte: dostatečně spěte, hýbejte se, jezte s mírou, stejně tak i pijte přiměřeně. No není to vlastně ta nejlepší možná zpráva? Svou pohodu a své zdraví máte do značné míry ve svých rukou. Zlepšete si náladu cíleně! Nemusíte platit tisíce za to, aby vám bylo hezky. Jen se musíte mít rádi a starat se sami o sebe.