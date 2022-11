Nejděsivější kouty planety: Ostrov panenek, les sebevrahů i hora mrtvých

Les sebevrahů v Japonsku

Jedno z hrůzných míst se nachází v Japonsku. Temný les sebevrahů se jmenuje Aokigahara a leží na úpatí hory Fudži. Je tak hustý, že je v některých jeho částech nepřetržitá tma a lidé do něj od dob starověku chodí páchat sebevraždy. Údajně za to nejdříve mohla epidemie hladomoru, s níž se podle legendy snažili lidé vypořádat tak, že se vydávali do oblasti ukončit život, aby zbylo více jídla pro jejich příbuzné. Místní věří, že je les prokletý. Povídá se, že v něm od roku 1950 zemřelo přes pět set sebevrahů. Jde o pouhé odhady, protože to s přesností není možné zjistit. Počet obětí může být vyšší. Nelze zároveň vyloučit, že by v něm turisté mohli narazit na těla zemřelých, údajně se zde zjevují zbloudilé duše sebevrahů.

Fakt, že je oblast místem, kde lidé dobrovolně ukončují svůj život, dokazují cedule umisťované v okolí lesa tamní policií s mrazivými vzkazy. Stojí na nich například nápisy jako „Život je vzácný“, „Váš život má pro vaše blízké nevyčíslitelnou hodnotu“, „Myslete na svoji rodinu“ a „Prosíme, abyste kontaktovali policii, než se rozhodnete skoncovat se životem“.

