Nejhezčí adventní kosmetické kalendáře: Který si vyberete?

Přiznejte se, kolikrát jste si ještě v dospělosti koupila dětský adventní kalendář s malými čokoládkami a denně během adventu otvírala okýnka s dobrotou a vzpomínala na dětství? Nyní už svůj adventní kalendář schovávat nemusíte, stačí, když si pořídíte ten s kosmetikou! V galerii v úvodu článku najdete 20 krásných kalendářů.

Krémy i vychytávky

Pokud navíc bojujete se štíhlou linií, pořizovat si adventní kalendář s čokoládou nebo tajně otvírat okýnka v kalendářích vašich dětí vám získat štíhlou figuru příliš nepomůže. Oproti tomu kosmetické adventní kalendáře jsou přímo určené k tomu, aby vaši krásu podpořily!

Jelikož se tento produkt stal v posledních letech velkým hitem, adventní kalendáře s kosmetickými překvapeními nyní vyrábí už řada kosmetických značek. Většinou v nich naleznete zmenšeniny oblíbených produktů jednotlivých firem od pečujících přípravků po dekorativní kosmetiku, ale také různé vychytávky, jako jsou pilníky na nehty, ořezávátka na tužky na oči, houbičky na make-up nebo třeba zrcátko do kabelky.

Jak si doma vyrobit adventní kalendář? Podívejte se na video:

Udělejte si radost až do Vánoc

Výhodou těchto zmenšených balení je, že tak například můžete vyzkoušet produkt, o kterém jste nějaký čas uvažovala, ale nebyla jste si jistá, zda vám bude vyhovovat. Dalším benefitem je využití během cestování, protože většina produktů v adventních kalendářích má obsah do 100 ml, což je povolené množství tekutin do letadla. Ale to hlavní – adventní kalendář s kosmetikou vám bude dělat radost každý den nejen do Vánoc, ale ještě i po nich! V galerii v úvodu článku najdete 20 krásných kalendářů.