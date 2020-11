Nejhorší salátové přísady při hubnutí. Na tyhle při dietě zapomeňte

Krutony

Krutony sice možná dobře chutnají, ale nejsou nejvhodnější, pokud jde o zdravou a nízkokalorickou stravu. Obvykle se připravují z bílého pečiva a smaží se, pak se přidávají do salátu. To všechno jsou tuky a kalorie navíc, které nepotřebujete. Když si je do salátu nedáte, ušetříte minimálně 260 kJ. Neznamená to samozřejmě, že si nikdy nemůžete dopřát například Caesar salát, který se bez krutonů neobejde, ale pokud můžete, raději je z něj vyndejte nebo si doma připravte krutony z celozrnného pečiva v troubě na sucho. Nepřehánějte to s množstvím a rozhodně přidejte do salátu bílkoviny, například kuřecí maso (nesmažené), tofu či některé druhy sýrů. Díky bílkovinám místo sacharidů snížíte glykemický index salátu. Co to je a jak funguje glykemický index? Čtěte v tomto článku: