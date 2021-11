Nejhorší vlastnosti vašeho znamení: Poznejte je, ať je můžete změnit

Nikdo nejsme bez chyb, každý má nějakou vlastnost nebo zlozvyk, kterými obtěžuje své okolí. Nikdo ale určitě nechce, aby kvůli nim přišel o přátele nebo partnera. Astrologie pomůže ty nejotravnější návyky každého znamení odhalit, a když budete vědět, co ve vás tiká, můžete pracovat na zlepšení.

Beran (21. března – 20. dubna) Nejotravnějším zvykem Beranů je jejich naprosté ignorování pocitů ostatních lidí. Jsou bezohlední, zbrklí a vyloženě hrubí. V jejich prospěch ale mluví to, že oni si často ani neuvědomí, že někoho zraňují. Možná by potřebovali čas od času slézt ze svého piedestalu a rozhlédnout se kolem sebe, jak je pro někoho jiného život možná těžký.

Býk (21. dubna – 21. května) Býk je známý svou tvrdohlavostí. Pokud v něco věří, nikdy nepřipustí, že se mýlí, i když mu dojdou argumenty. To raději přijde s nelogickými tvrzeními na podporu svých teorií. Sobectví lze také považovat za jeden z nepříjemných zlozvyků Býka. Pokud něco chtějí, půjdou si pro to, i když ostatním šlápnou na prsty, aby to získali.

Blíženci (22. května – 21. června) Blíženci mají vynikající komunikační schopnosti, bohužel tato výhoda je pro ně často i nevýhodou. Blíženci sice rádi mluví s lidmi a rádi se s nimi seznamují, ale při rozhovoru bývají často nesoustředění. Pokud se jich tedy na konci dne zeptáte, co se dozvěděli o lidech, se kterými ten den mluvili, často vlastně ani neví. Neumí totiž naplno vnímat druhé. Raději mluví, než poslouchají, a to je nepříjemné.

Rak (22. června – 22. července) Raci jsou velmi citliví, takže někdy bývají velmi podráždění a vztahovační, zvláště když jim řeknete něco, co se jim nelíbí. Jejich podrážděnost leze řadě lidí na nervy. Pokud mluvíte s Rakem, raději buďte opatrní, abyste ho nerozrušili. Raci také často až moc lpí na vztazích, a když není po jejich, velmi rychle se dostanou do role oběti, takže ten druhý se pak cítí provinile. Raci, zkuste se nad tím zamyslet, takhle si lidi ve svém životě neudržíte.

Lev (23. července – 22. srpna) Lev věří, že si zaslouží být vždy středem pozornosti. Zoufale touží po chvále a uznání, a když je nedostává, vyrazí do útoku a chová se jako dravá šelma. Mezi otravné návyky tohoto znamení zvěrokruhu patří jeho touha po komplimentech. Lev věří, že je ten nejlepší a chce, aby mu to neustále někdo připomínal. Držet krok s jeho neustálými požadavky může být docela nepříjemné a náročné.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny jsou od přírody perfekcionistky. Je tedy jasné, čím ostatním lezou na nervy – je to jejich neustálá potřeba vše organizovat. Chtějí, aby se vše dělo podle nich, a jakákoli odchylka od jejich pečlivě zorganizovaných plánů není tolerována. Pokud žijete s Pannou, pak víte, že je velmi únavné být v těsném kontaktu s někým, kdo hledá a nachází nedostatky ve všem, co děláte.

Váhy (23. září – 23. října) Nejhorší vlastností Vah (a otravnou) je jejich nerozhodnost. Váhy mají problém dospět ke zdravým rozhodnutím, protože nemají tušení, co by jim vlastně nejlépe vyhovovalo. Váhy jsou právě ti otravní přátelé, kteří vás vždy požádají o radu, ale udělají přesný opak toho, co jste jim v dobré víře poradili. Pak se k vám ale vrátí se slzami v očích, protože jim to nevyšlo (a víme, proč).

Štír (24. října – 22. listopadu) Štíři jsou od přírody velmi intenzivní a to je často jejich nejotravnější zlozvyk. Neumí brát věci na lehkou váhu, dokonce ani vtipy. Pořád jedou naplno a až na hranu. V jednu chvíli se mohou smát a bavit se se svými přáteli, v další chvíli je najdete, jak se bouří, protože někdo zranil jejich obrovské ego. Jejich dalším otravným zvykem je manipulovat s lidmi, když chtějí něco získat. Je pravda, že spousta lidí si to v ten moment neuvědomí, ale později jim dojde, že jsou vlastně Štíry vykořisťovaní. Není divu, že se jim pak začnou vyhýbat.

Střelec (23. listopadu – 21. prosince) Střelec miluje nezávislost tak moc, až to není zdravé. Doslova nenávidí, když je něčím nebo někým svazován, takže pokud se o to někdo pokusí, vystrnadí ho ze svého života, aniž by pohlížel na jeho pocity. Místo toho, aby byl rád, že ho někdo miluje, považuje to za přítěž, takže přemýšlí o způsobu, jak se dotyčného zbavit.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) Kozorozi kladou důraz především na svou kariéru. Jsou tak cílevědomí, že někdy zapomenou, že existuje i život mimo práci. Raději tráví čas zavření ve své kanceláři, než aby byli se svými blízkými. Lidé pak začnou přirozeně předpokládat, že pro zrozence ve znamení Kozoroha nemají žádný význam. Nejhorší a nejotravnější zvyk Kozorohů je, že vyvolávají v lidech pocit, že je vlastně vůbec nepotřebují.

Vodnář (21. ledna – 20. února) Vodnáři pevně věří v myšlenku, že jsou nejchytřejší a nejintelektuálnější ze všech. Dívají se na všechny svrchu a rychle je znevažují. Nejhorší zvyk Vodnářů je nedávat najevo druhým respekt. Pokud se s někým setkají, Vodnáři předvádějí svoje znalosti, a když jim položíte hloupou nebo naivní otázku, s despektem vám to dají sežrat. Měli by si uvědomit, že kvůli tomuto povahovému rysu vypadají jako neempatičtí burani.