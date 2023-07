Nejkrásnější letní pedikúra: Nevinný třpyt, Barbiecore styl i barevné pastelky

Už je to oficiální, letošní léto je zkrátka zasvěcené panence Barbie, a to především díky novému filmu Barbie s Margot Robbie v hlavní roli, který právě vstupuje do kin. Není proto divu, že růžová dominuje ve všech odstínech nejen v manikúře, ale i v pedikúře.

Pokud se vám ale růžová nezamlouvá, nezoufejte. Letošní pedikúru lze doladit k dokonalosti mnoha jinými způsoby. Pastelové odstíny pofrčí ve všech tónech, kromě růžové můžete sáhnout po bledě modré, šeříkové či mentolové nebo třeba pastelově žluté.

Třpytivá jako letní obloha, třpytivá jako hladina moře, třpytivá jako zrnka písku na pláži… I vaše pedikúra by se měla třpytit! Třpytky jsou totiž letos in a navíc krásně odrážejí sluneční paprsky. Na opálených nohou skvěle vypadají třpytivé laky v něžných tónech tělové, béžové, mléčné či pudrové, nebojte se ale i výraznějších barev. A pokud máte ráda eleganci a klasiku, vsaďte zkrátka na francouzskou pedikúru!

Inspiraci naleznete v následujících kapitolách!

Jak si udělat pedikúru doma? Podívejte se na video: