Nejkrásnější plážové šaty, kaftany a kimona: V těchto u moře zazáříte!

Období letních dovolených je tu, a tak je načase popřemýšlet o tom, co si oblečete na pláž. Ideální jsou nejrůznější plážové šaty, kaftany i kimona, které nejenže skvěle vypadají, ale navíc se dají skvěle kombinovat s dalšími kousky vašeho šatníku. Kam vyrazit na nákupy? Inspirujte se v galerii v úvodu článku.

Frčí babydoll šaty

Při výběru letních svršků byste neměli zapomínat především na praktičnost. Oblečení na pláž a k moři by mělo být lehké, vzdušné, nemělo by škrtit, materiál by vás neměl kousat a měl by rychle schnout. Ideální jsou tak kousky z bavlny nebo lnu, případně jejich směsi.

Jak se měnila móda plavek? Podívejte se na video:

Při výběru outfitu na pláž můžete volit hned z několika typů šatů. Skvěle vypadají obyčejné vzdušné prodloužené košile, které si jednoduše natáhnete přes plavky. Využijete je i později, kdy je zavázané v pase na uzel můžete obléct k džínovým šortkám.

Skvěle vypadají i kaftany, v nichž se nemusíte bát vyrazit ani do zahradní restaurace na oběd či brzkou večeři. Velkým hitem jsou letos také takzvané babydoll šaty, které mají od pasu dolů volný střih, což z nich dělá ideální oblečení k moři, a to pro všechny typy postav. Přes den je lze nosit jako pohodlný outfit na pláž či na výlety, večer k nim nazujete sandály na platformě a získáte elegantnější oblečení.

A co takhle krajkový či háčkovaný přehoz či kimono? Takový kousek z vás udělá královnu pláže, zakryje drobné nedostatky postavy a ještě vás ochrání před sluncem, aniž vám v něm bude horko. Také s tímto outfitem se dá pracovat i mimo pláž, stačí pod něj opět natáhnout džínové šortky a top bez ramínek. V kombinaci s romantickými sandálky získáte krásný boho outfit.

Inspiraci najdete v naší galerii v úvodu článku!