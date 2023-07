Nejkrásnější přírodní koupaliště v ČR: Kde najít ty nejlepší rybníky a jezera?

Čistá voda bez přídavku chemikálií, možnost vychutnat si okolní přírodu a čerstvý vzduch, šance odpoutat se od každodenního shonu a stresu. Důvodů, proč si vybrat některé z přírodních koupališť je celá řada. Inspirujte se našimi tipy a nadcházející letní slunečné dny můžete strávit třeba v některém ze zatopených lomů, u rybníka, na písníku, na přehradě nebo třeba u jezera.

Ať už se chystáte na dovolenou někam po naší krásné vlasti nebo třeba jen rádi poznáváte nová místa v širším okolí svého bydliště, budou se vám určitě hodit tipy na ta nejkrásnější přírodní koupaliště v jednotlivých krajích České republiky.

Některá místa jsou vám určitě známá, o jiných jste ale nejspíš ještě neslyšeli. Vyberou si jak nároční milovníci koupání, kteří kladou důraz nejen na kvalitu vody, ale i na potřebné zázemí a plný servis, tak ti, kterým stačí jen zaplavat si v křišťálově čisté vodě nějakého lomu a bez kelímku piva či limonády a ohřátého párku se klidně obejdou.

Hlavní město Praha

Hostivařská přehrada, Praha 10

Vstupné: základní celodenní vstupné je 140 Kč, děti od 100 do 140 cm a senioři platí 105 Kč a rodina 2+2 je za 350 Kč. V prodeji je také zvýhodněné permanentní vstupné.

Otvírací doba: 9:00- 20:00 hod.

Jen pár minut cesty z centra Prahy naleznete přírodní koupaliště s největší vodní plochou v Praze, kolem níž se rozprostírá jedna z nejkrásnějších přírodních částí v hlavním městě. Hostivařská přehrada je položena v nádherné a klidné lokalitě uprostřed Hostivařského lesoparku. Hlavní pláž je tvořená především travnatými plochami a dlouhou písčitou pláží s pozvolným vstupem do vody, který je vhodný i pro malé děti. V levé části pláže je k dispozici dlouhé molo na ležení přímo u vody. V areálu tak najdete dostatek místa pro odpočinek a opalování. Důležitou součástí areálu jsou také převlékárny a sprchy s pitnou vodou, které jsou rovnoměrně rozmístěné po celé pláži. Další nezbytnou součástí areálu je několik stánků s občerstvením a sportoviště.

Na konci Hostivařské přehrady, v nejklidnější části celého areálu, najdete jednu z nejstarších a nejkrásnějších nudistických pláží v České republice. Pláž pro milovníky opalování bez plavek je zcela separovaná od hlavní pláže přilehlým lesem a zároveň je spojená s hlavní bránou silnicí. Vzdálenost obou pláží je cca 800 m, a tudíž je celý areál přístupný jak vchodem z Petrovic, tak hlavním vchodem z Hostivaře. Součástí nudistické pláže jsou i dvě občerstvení, kde na Vás čeká domácí kuchyně, hotová jídla, domácí langoše, masové klobásy, steaky, smažený sýr, domácí limonády a mnoho dalších pochutin. V prostorách restaurace není nutné být oblečen.

Koupaliště Džbán Park, Praha 6

Vstupné: zdarma

Otvírací doba: v době prázdnin 9:00- 22:00 hod.

I když je bohužel původní koupaliště na pravém břehu vodní nádrže Džbán vybudované na Litovickém potoce v katastru Vokovic od roku 2022 uzavřené, i letos se zde vykoupete a zrelaxujete Odpočinkovou plochu s názvem Džbán Park najdete na jižním břehu vodní nádrže Džbán naproti původnímu koupališti. Návštěvníci zde ocení nejen lehátka k odpočinku a opalování, aktivity rodinného typu, sportovní vyžití, ale i občerstvení. I když Džbán Park zatím funguje v minimalistickém režimu, k dispozici je všem zdarma malá pláž, lehátka a houpací sítě nebo toalety.

Přírodní koupaliště Motol, Praha 5

Vstupné: základní celodenní vstupné je 100 Kč, snížené 60 Kč

Otvírací doba: 9:30- 20:00 hod.

Rybník napájený Motolským potokem patří k zcela unikátním místům, kde se můžete v Praze vykoupat. Je vhodný zejména pro děti – není hluboký, nabízí pozvolný sestup po písčitém dnu a úzký travnatý pruh pláže cca 20x60 m. K dispozici jsou zde nekryté sprchy, převlékárny a WC. Nechybí ani malé hřiště a bufet nabízející občerstvení. Je zde také možnost sportovního vyžití jako například ping-pong, volejbal a dalších her. Pravá část travnaté pláže je vyhrazena nudistům.

Středočeský kraj

Jezero Lhota

Vstupné: celodenní vstupné je 100 Kč, zlevněné vstupné pro děti 6-15 let, studenty a seniory je 50 Kč, za parkování automobilu zaplatíte 100 Kč

Otvírací doba: 6:00- 22:00 hod.

U Brandýsa nad Labem se nachází jeden z nejkrásnějších přírodních areálů ke koupání. Jde o Jezero Lhota, které vzniklo zatopením pískovny po ukončení těžby písku v roce 1983. Je vyhledáváno mimo jiné pro svou výbornou kvalitu vody, ke které přispívá unikátní ultrazvuková technologie, která je umístěna na plováku se solárním panelem. Rozloha vodní plochy je neuvěřitelných 25 hektarů. Jezero je 320 m široké, 780 m dlouhé a maximální hloubka je 7 m. Břehy jsou převážně písčitého a travnatého charakteru. Pláže jsou obklopeny borovicovými lesy s příměsí vzrostlých dubů, které poskytují stín i v těch nejteplejších dnech. Část severního břehu a celý břeh východní je pak určen nudistům.

Areál jezera nabízí sportovní vyžití v podobě beach volejbalu a tenisu, minigolfu, paddleboardů nebo třeba teqball table. Samozřejmostí je kvalitní a velmi pestré občerstvení, podél pláží je rozmístěno celkem 18 stánků. Myslí zde ale i na ty nejmenší, po celém areálu je rozmístěno množství prolézaček, skluzavek, houpaček a dalšího dětského vybavení.

Jezero Konětopy

Vstupné: Dospělí 120 Kč, děri 6-15 let 50 Kč

Krásná zatopená pískovna s kvalitní vodou, kde najdete travnatou i písčitou pláž, se nachází poblíž hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy. Plocha je z části oplocená a poskytuje příjemné prostředí k letní rekreaci. Jezero obklopuje borovicový les. Uvnitř oploceného areálu jezer je vyhrazená plocha k parkování, sociální zařízení a možnost zakoupení občerstvení. Psům je vstup zakázán.

Plovárna Jureček

Vstupné: celodenní vstupné je 50 Kč, za děti do 15 let zaplatíte 30 Kč

Otvírací doba: 8:00- 22:00 hod.

Kousek za Prahou, v Říčanech, najdete přírodní koupaliště s nádhernou prvorepublikovou restaurací. Nechybí travnatá pláž, dětské hřiště, lanovka Poletucha, venkovní stolní tenis a hřiště na plážový volejbal. Občerstvit se můžete v kiosku s velkou letní terasou a nabídkou teplých a studených jídel a nápojů.

Pozor! Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí, děti do 12 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Jihočeský kraj

Veselské pískovny

Tady si budete připadat jako u moře. Pět samostatných jezer vzniklých po těžbě štěrkopísku nabízí prostor pro odpočinek, koupání, sportovní vyžití i kulturní program. Jihočeskou malebnost jim dodávají okolní lesy a krajina Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Pískovny jsou z Veselí nad Lužnicí snadno přístupné pěšky a na kole. Řidiči pak mohou využít možnosti parkoviště (platí se 50 kč na celý den) na kterém pak všichni naleznou stánek s občerstvením. Kromě zahnání hladu a žízně je zde i možnost zahrát si plážový volejbal, fotbálek či navštívit pravidelná kulturní vystoupení.

Pískovna Tušť u Suchdola nad Lužnicí

Po utlumení těžby písku na Suchdolsku se rozsáhlé pískovny samovolně zaplnily vodou a tak vznikla přirozenou cestou velká jezera, která jsou dnes proslulá koupáním a opalováním. Jedním z nich je i pískovna Tušt, která poskytuje jak písečné, tak i travnaté pláže. Vhodná je i pro rodiny s dětmi, protože vstup do vody je na některých místech velmi pozvolný. Na severní straně pískovny najdete restauraci s venkovním posezením, vedle ní je také kemp, vlastně dokonce dva.

Rybník Svět

Sedmý největší rybník Třeboňska s rozlohou 200 hektarů se nachází na jižním okraji města Třeboně. Rybník Svět vznikl založením hráze v sousedství hradeb před branami města a stal se tak významnou součástí městského opevnění. Na jeho břehu najdete dvě pláže, které jsou otevřené od června do konce září. Na městské pláži jen kousek od renesančního zámku jsou stánky s občerstvením a tobogan. Je možné si tu půjčit šlapadla a pramice. Druhá pláž Ostende zabírá protější břeh. Má volejbalové hřiště, stoly na ping-pong, ruské kuželky. Děti se zabaví na kolotoči, trampolíně a dětském hřišti. Rodiče je mohou sledovat z plážové restaurace.

Plzeňský kraj

Košutecké jezírko

Toto místo je jako stvořené pro milovníky klidu a přírodního koupání. Zatopený pískovcový lom působí velice romantickým dojmem. V nedávné době došlo ke zpevnění některých strmějších strání kolem vodní plochy. K dispozici jsou ovšem i místa s pozvolným vstupem do vody. Tamní rostliny se starají o důkladné čistění vody. Na břehu si můžete odpočinout na travnatých plážích. Nechybí zde dětské hřiště a toalety. Asi sto metrů od vody se nachází restaurace. Jezírko je přístupné nepřetržitě. Koupání si užijete bez vstupného.

Lom Okrouhlák

Zatopený čedičový lom hluboký až třináct metrů se nachází poblíž Konstantinových lázní na Hradišťském vrchu. Jeho tvar připomíná obří otisk tlapy psa. Krásně čistá voda umožňuje pohled do hloubky až čtyř metrů. Koupání chtiví zájemci zde naleznou písečné pláže. V letní sezóně je zde dokonce i stánek s občerstvením. V lomu se nachází přemíra nejrůznějších ryb. Často je vyhledáván také mezi potápěči. Vstup do lomu a koupání je na vlastní nebezpečí.

Velký Bolevecký rybník

Bolevák je jedním z nejoblíbenějších přírodním místem pro koupání na Plzeňsku. Důvodem je čistá voda, pozvolný vstup do vody a písčité dno. Navíc rybník o ploše 53 hektarů obklopují lesy, je zde tedy skutečně nádherně. Díky místnímu kempu a jachetnímu klubu se lze věnovat různým aktivitám. Kromě rekreace můžete využít vodní sporty, popřípadě vsadíte na zázemí kempu. Během prázdnin se zde konají i různé kulturní akce. Přístup k rybníku je neomezený, vstupné se neplatí.

Karlovarský kraj

Přírodní koupaliště Rolava

Vstupné: zdarma

Otvírací doba: 10:00-19:00 hod.

V jedné z městských částí Karlových Varů se nachází přírodní koupaliště o rozloze až deset hektarů. Tvoří ho dvě přírodní vodní plochy tzv. Mlýnského rybníka, z nichž menší část je určena dětem. Z velké vodní plochy se dostanete lávkou na ostrůvek, na druhý menší lze pouze doplavat, nebo využít šlapadel. Během posledních let byly břehy vodních ploch i obou ostrovů kompletně opraveny. Kolem vody jsou k dispozici travnaté a písčité pláže. Postaveno bylo i nové molo. Díky pozvolnému vstupu do vody je koupaliště velice často vyhledáváno rodinami s dětmi. Pro ně nechybí atrakce jako je čtyřproudá skluzavka, pískoviště, tobogán, dětská hřiště, ale také možnost zapůjčení šlapadel. Během provozní doby je na koupališti plavčík a zdravotník.

Přírodní koupaliště Michal

Vstupné: základní celodenní vstupné je 80 Kč, za děti od 6 do 15 let zaplatíte 50 Kč, senioři platí 30 Kč

Otvírací doba: 9:30-19:30 hod.

Sokolovským mořem je často nazýváno přírodní koupaliště, které vzniklo v místě dřívějšího hnědouhelného dolu. Důvodem je více než půl kilometru dlouhá písečná pláž, ale také jedna z nejčistších vod v Česku. Moderní vodní areál, jehož dominantou je 190 metrů dlouhý tobogán, dále vodní trampolína, hřiště na beach volejbal, minigolf, spousta prolézaček a dětské brouzdaliště, nabízí zábavu a vyžití pro celou rodinu. Věnovat se zde můžete i vodním sportům, jakými jsou kitesurfing a windsurfing. Nechybí převlékací kabinky a sociální zařízení. V areálu je k dispozici také občerstvení.

Koupaliště Lido

Vstupné: základní celodenní vstupné je 90 Kč, za děti od 3 let zaplatíte 45 Kč

Otvírací doba: 10:00-19:00 hod.

Asi jen dva kilometry od centra Mariánských Lázní najdete koupaliště Lido, které vzniklo z původního rybníka uprostřed lesů. K odpočinu zde vyzývají travnaté i písečné pláže, nechybí potřebné zázemí jako jsou kabinky pro převlékání a sprchy. Občerstvení je zajištěno restaurací a kioskem. K dispozici je také půjčovna jízdních kol, volejbalové a nohejbalové hřiště, stolní tenis, půjčovna šlapadel a mnohé další.

Liberecký kraj

Koupaliště Český Dub

Vstupné: zdarma

Otvírací doba: 10:00-18:00 hod.

Travnatými plážemi obklopené přírodní koupaliště o velikosti vodní plochy 100x12 metrů s maximální hloubkou tři metry, napájené přírodní vodou, najdete kousek za stejnojmenným městem. Maximální hloubka dosahuje tří metrů. V jeho blízkosti se nachází kemp Mokrej žalud poskytující všechno potřebné zázemí. K dispozici tak jsou toalety a sprchy. Součástí koupaliště je také restaurace.

Máchovo jezero

Vstupné: základní celodenní vstupné je 70 Kč, děti a senioři zaplatí 40 Kč

Otvírací doba: 9:00-18:00 hod.

Na území města Doksy se nachází šestý největší rybník v Česku hovorově nazývané Mácháč. Díky své rozloze 284 hektarů je jako stvořený nejen pro koupání, ale také pro pro lodní plavbu, pronájem surfů, lodiček a šlapadel. Hlavní pláže najdete v Doksech a ve Starých Splavech. Populární je také pláž Klůček. Kromě odpočinku na písečných plážích a jízdě na tobogánu, se zde můžete věnovat celé řadě vodních sportů, ale i takovým aktivitám, jako je plážový volejbal, paintball, lezení v korunách stromů a podobně. Zázemí je tvořeno sprchami, převlékárnami, sociálním zařízením a také úschovnou kol. Najdete zde samozřejmě také celou řadu restaurací a stánků s občerstvením.

Královéhradecký kraj

Přírodní nádrž Štít u Chlumce nad Cidlinou

Vyhledávaným místem na koupání jsou pískovny, kde je průzračná voda, písečné pláže a průměrná hloubka se pohybuje okolo 2-4 metrů. V příjemném prostředí borového lesa, nedaleko Chlumce nad Cidlinou, mezi obcemi Pamětník a Štít, tvoří tři na sebe navazující pískovny přírodní nádrž o rozloze 7 hektarů s písčitým dnem. Mimo běžných pláží se zde nachází i nudistická pláž Dolní Flajšar na východním konci jezera. U jezera funguje také kemp s půjčovnou loděk a windsurfů. V letní sezóně je v provozu i prodejna občerstvení.

Přírodní koupaliště Dachova

Vstupné: základní celodenní vstupné je 40 Kč, za děti zaplatíte 20 Kč

Otvírací doba: 10:00-19:00 hod.

Jako z filmu pro pamětníky vypadá stylové koupaliště nacházející se na severních svazích Hořického chlumu nedaleko obce Dachovy, které je napájené lesním pramenem. To je spolu s hlavní budovou a strážním domkem od roku 2013 na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Rozloha koupaliště je 8000 m², dno tvoří pískovcové kvádry, nechybí travnatá a písečná pláž, plavcům slouží k převlékání dřevěné jasnými barvami natřené kabinky. Uprostřed koupaliště je dřevěný ostrůvek, pláže jsou písečné a travnaté. Z atrakcí je k dispozici 2 m skokánek, tobogán, dále pétanque, hřiště na fotbal, volejbal i plážový volejbal nebo stolní tenis. Vybavenost areálu je na velmi slušné úrovni – zahrnuje sociální zařízení, sprchy, kabinky či stánky s občerstvením.

Pardubický kraj

Vodní nádrž Seč

Údolní přehradní nádrž na řece Chrudimce s ostrůvkem ve tvaru srdce uprostřed vodní plochy je největší a nejvyhledávanější rekreační oblastí v Pardubickém kraji. Leží uprostřed železných hor a obklopena je lesy. Postavena byla v 1. polovině 20. století mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Můžete se zde koupat, travnatých pláží s příjemným písčito-kamenným povrchem je zde dostatek, oceníte také pozvolný vstup do vody. Nejpopulárnější a největší pláží s nejrozšířenější nabídkou služeb je ta v autokempu pláž, na paty jí šlape pláž na Ústupkách. Až vás plavání a opalování se přestane bavit, můžete se projet na lodičce, vodním šlapadle, surfovat, jachtařit či třeba rybařit. K dispozici je hřiště na tenis, nohejbal a volejbal, posilovna, skákací hrad pro děti. Je možné si tu vyzkoušet také zorbing na vodě.

Písníky Mělice

Zatopený lom zaměřený na těžbu štěrkopísku, rozkládající se nedaleko Přelouče, patří oprávněně k nejvyhledávanějším v okolí. Písníky návštěvníkům nabízí krásné písečné pláže, průzračnou vodu a nádherné borové lesy kolem, které poskytují příjemné stinné zázemí při relaxaci u vody. Občerstvení je zajištěno prostřednictvím několika stánků. Pokud ale hledáte plnohodnotné zázemí, poskytne vám ho například Autokemp Marine Mělice. Vyzkoušet si můžete lyžařskou školu a jiné vodní atrakce. Na břehu je k dispozici stolní tenis, hřiště pro plážový volejbal, nohejbal, ale také trampolíny, víceúčelová hřiště a lanové centrum. Nechybí bezbariérové toalety a plnohodnotné sociální zázemí v podobě převlékáren a sprch s teplou vodou. Kromě koupání si můžete zapůjčit i sportovní vybavení.

Vodní nádrž Pastviny

V podhůří Orlických hor ve stejnojmenné obci Pastviny najdete oblíbenou vodní nádrž, jejíž strmé skalnaté břehy vytváří zdejšímu místu nádhernou kulisu. Návštěvníky je prioritně využívána ke koupání a provozování řady nejrůznějších vodních sportů. Rozlehlé přehradní jezero se rozprostírá na ploše 110 hektarů a jeho délka je přibližně sedm kilometrů. Mohutná přehradní kamenná hráz o délce 193 metrů umožňuje z výšky 43 metrů nezapomenutelný výhled do širého okolí.

Kraj Vysočina

Rybník Kalich

Na říčce Včelničce jižně od Kamenice nad Lipou můžete navštívit rybník s hezky čistou vodu, která zve ke koupání. Čeká vás tam pěkně upravená pláž se schůdky do vody i převlékárnou, zkrátka nepřijdete ani pokud dáváte raději přednost travnatým břehům. Milovníci aktivního trávení volného času se mohou těšit na sportovní hřiště, kde si mohou zahrát míčové hry.

Vodní nádrž Pilská

Nedaleko Žďáru nad Sázavou, na místě původního rybníka Pilský, byla v polovině 20. století vybudována stejnojmenná nádrž, aby zásobovala vodou strojírenský průmysl ve městě a chránila město před povodněmi. Ta nyní slouží především jako rekreační oblast a lokalita vhodná pro rybolov. Najdete zde travnatou pláž, která je pravidelně udržována, a dva kempy s dobře vybaveným zázemím.

Lom Borek

Populární přírodní koupaliště s hloubkou okolo 30 metrů, které vzniklo zatopením bývalého hadcového lomu, se nachází v podhůří Železných hor u obce Borek mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Vyhlášené je křišťálově čistou vodou, která láka nejen plavce, ale i potápeče. Na ně pod hladinou kromě spousty ryb a raků čekají i taková překvapeníjako je vrak auta Wartburg, kloubový autobus Ikarus, bývalá cisterna či ponorka Stejskanik. Pozor! Oficiálně je koupání v tomto lomu, který je lemován strmýmo skálami, zakázáno. Přístup k němu je možný jen z jedné strany a komplikovaný je i vstup do vody.

Jihomoravský kraj

Mašovický lom

Vstupné: 65 Kč - vstup je v sezóně zpoplatněn v čase od 9:00 do19:00 hod., jinak je lom volně přístupný.

Kousek od Znojma najdou příznivci koupání ve volné přírodě Mašovický lom. Voda v něm je krásně čistá a koupání v ní je osvěžující zejména v horkých letních dnech. Lom si oblíbili také potápěči, na které tady pod hladinou čeká celá řada druhů ryb.

Mašovický lom je v soukromých rukou, je však přístupný veřejnosti. Od 15. 6. do 15. 9. v čase od 9:00 do 19:00 je vstup zpoplatněn, jinak je lom volně přístupný.

Olomoucký kraj

Lom Výkleky

K nejkrásnějším místům ke koupání na Přerovsku patří zatopený lom Výkleky. Čistá průzračná voda s viditelností až do hloubky tří metrů sem láká příznivce koupání v přírodě. Lom je obestřený obřími skalisky, ze kterých se otevírá pěkný výhled na hladinu. Přístup do vody je v jednom místě pozvolný. Hloubka lomu dosahuje v průměru okolo 6 metrů, dno je kamenné. Koupání je zde na vlastní nebezpečí.