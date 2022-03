Již po čtyřiadevadesáté se v Hollywoodu rozdávaly Ceny Akademie. Pro zlaté sošky si došla řada umělců, byla zmíněna válka na Ukrajině, a dokonce padla facka na sále. Co si však slavné celebrity oblékly na červený koberec?

Facka na pódiu

O rozruch se postaral herec Will Smith, který si na pódium přišel pro sošku Oscara za herecký výkon v hlavní roli ve filmu Král Richard: Zrození šampiónek. Před převzetím ocenění ale herec vrazil výstavní facku komikovi Chrisu Rockovi. Ten si totiž dělal legraci z jeho ženy, což se Smithovi nelíbilo, vstal, nakráčel na pódium a Rocka udeřil. Ačkoliv to zprvu vypadalo na nacvičenou scénku, zdá se, že facka byla míněna vážně. „Neber si jméno mojí ženy do své zas… huby!“ zakřičel ještě Smith. Ve svém pozdějším proslovu se k incidentu znovu vrátil se slovy: „Doufám, že mne sem Akademie ještě někdy pozve,“ vyjádřil se. Podle losangeleské policie se nebude konat žádné vyšetřování, Chris Rock se do protokolu k incidentu nevyjádřil.

Will Smith napadl na Oscarech Chrise Rocka. Podívejte se na video:

Ukrajina zůstala stranou

O tom, že zájem veřejnosti o válku na Ukrajině pomalu upadá, svědčily mimo jiné i outfity zúčastněných. Zatímco naši Čeští lvi se před několika týdny nesli v modro-žlutých tónech a ruská okupace na Ukrajině byla hlavním tématem, na Oscarech toto téma zaznělo pouze v několika proslovech na pódiu, včetně výzvy k humanitární pomoci, a jen několik málo hvězd si svůj outfit ozdobilo stužkou v modré barvě s hashtagem #WithRefugees (#suprchlíky), aby vyjádřily podporu Ukrajině.

Komu to slušelo?

Na červeném koberci se tak vyjímaly róby všech barev a nutno dodat, že letos měly slavné herečky šťastnou ruku. Mezi nejkrásněji oblečené patřila například Nicole Kidman v úchvatných šedomodrých šatech Armani Privé, Mila Kunis v růžovém hedvábí od Zuhair Murad, výborně vypadala i herečka Jamie Lee Curtis v modelu návrhářky Stelly McCartney a jejich kolegyně Uma Thurman povýšila bílou košili a černou sukni z dílny Bottega Veneta na outfit hodný červeného koberce. Výstřední outfit kombinovaný s kraťoučkými šortkami značky Chanel si pak zvolila herečka Kristen Stewart.

Na ty nejkrásnější šaty z Oscarů 2022 se podívejte v naší galerii!

A kdo vyhrál zlaté sošky? Zde je přehled:

Nejlepší film

V rytmu srdce

Herec v hlavní roli

Will Smith (Král Richard: Zrození šampiónek)

Herečka v hlavní roli

Jessica Chastain (Očima Tammy Faye)

Herečka ve vedlejší roli

Ariana DeBose (West Side Story)

Herec ve vedlejší roli

Troy Kotsur (V rytmu srdce)

Režie

Jane Campion (Síla psa)

Mezinárodní film

Drive My Car

Původní scénář

Kenneth Branagh (Belfast)

Adaptovaný scénář

Sian Hederová (V rytmu srdce)

Nejlepší píseň

Billie Eilish, Finneas O'Connell – No Time To Die (Není čas zemřít)

Hudba

Hans Zimmer (Duna)

Střih

Joe Walker (Duna)

Zvuk

Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill a Ron Bartlett (Duna)

Kamera

Greig Fraser (Duna)

Vizuální efekty

Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor a Gerd Nefzer (Duna)

Kostýmy

Jenny Beavanová (Cruella)

Masky

Linda Dowds, Stephanie Ingram a Justin Raleigh (Očima Tammy Faye)

Dokument

Summer of Soul

Animovaný film

Encanto

Krátký animovaný film

The Windshield Wiper

Krátký dokument

Královna basketbalu

Krátký hraný film

Dlouhé sbohem