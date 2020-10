Nejkrásnější svetrové šaty z aktuálních kolekcí: Jsou teplé, pohodlné a šik!

Čísla na venkovních teploměrech pomalu klesají níž a níž a vy nejspíš čím dál častěji po ránu přemýšlíte, co si obléct, aby vám to slušelo, ale zároveň jste venku nezmrzla. Tento problém za vás hravě vyřeší svetrové šaty. Které si vyberete?

Svetrové šaty unesou kozačky i tenisky

Svetrové šaty jsou do podzimních plískanic ideální. Rozhodně vám v nich nebude zima a navíc vypadají skvěle, ať už zvolíte kratší střih nebo midi délku. Nosí se ty s rolákem i odhalenými rameny a zády, a co se týče barev, je to jen na vás. Můžete se zahalit do podzimních odstínů, jako jsou tmavě zelená, béžová, hnědá či šedá, nebo si pošmourné dny rozzářit například růžovou i bílou barvou.

Letos se do módy opět vrátily kozačky pod kolena, které ke svetrovým šatům vypadají skvěle. Hodí se k nim ale klidně i tenisky nebo šněrovací kotníčkové boty, jež jsou teď také in. Přes šaty můžete přehodit koženou bundu nebo kabát a jste připravená vyrazit do ulic.

