Nejkratší svatby slavných: Jak dlouho to vydržely Britney, Kim nebo Pamela?

O tom, že to popová princezna Britney Spears nemá v hlavě tak úplně v pořádku, se ví už dlouho a fakt, že poslední dny opět tráví v psychiatrické léčebně, to jenom potvrzuje. V minulosti provedla pěkných pár kousků včetně toho, že si oholila hlavu a rozbila baseballovou pálkou sklo auta. Mimo jiné se také v roce 2004 v Las Vegas vdala za svého kamaráda z dětství Jasona Alexandera. Sňatek vydržel pouhých pětapadesát hodin a poté bylo manželství anulováno. Zpěvačka uvedla, že šlo o pouhý žert, který se vymkl kontrole.

Blonďatá sexbomba známá díky seriálu Pobřežní hlídka je svojí slabostí pro muzikanty známá. Tři roky byla vdaná za bubeníka slavných Motley Crüe Tommyho Leeho, s nímž má dva syny. Po rozvodu byla nějaký čas sama, než se dala dohromady s dalším muzikantem Kidem Rockem. Také tento vztah vedl k manželství, to ale nemělo dlouhé trvání. Pár se totiž rozváděl po pouhých čtyřech měsících. Zatímco Kid Rock tím pokusy o manželství ukončil, Pamele to nestačilo. Později si totiž vzala pokerového hráče Ricka Solomona, s nímž se rozvedla po dvou měsících, aby si ho po nějaké době vzala znovu. Tentokrát jim manželství vydrželo celých šest měsíců!

Lisa Marie Presley a Nicolas Cage

Dcera krále rock’n’rollu Elvise Presleyho je také odbornice na manželství. Se svým prvním manželem, s nímž má dvě děti, byla sice v manželství šest let, než se ale stihla oklepat z rozvodu, byla vdaná za popového krále Michaela Jacksona. S ním manželství vydrželo necelé dva roky. Pak si dala na šest let se svatbami pokoj, aby se vrhla do náruče herce Nicolase Cage, bezmyšlenkovitě se za něj provdala a po půl roce se s ním rozvedla. Ani tehdy to ale nevzdala a v roce 2006 si vzala Michaela Lockwooda, s nímž má další dvě děti.