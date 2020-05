Nejlepší barva vlasů pro vaše znamení. Která vám pomůže začít znovu?

Jste připravená udělat něco šíleného, k čemu jste dřív neměla odvahu? Zkuste to právě teď, a nemusí to být nic drastického, stačí něco jednoduchého. Například nový účes a nová barva. Vždyť i Coco Chanel kdysi vtipkovala, že žena, která změní účes a barvu, se chystá změnit svůj život. Tak jděte do toho!

Nemusí to být trvalá změna, někdy stačí jen přeliv nebo melír, abyste okořenila svůj styl a vypadala jinak. Ať tak, či onak, je to ten nejkrásnější způsob, jak udělat krok ke změně. Protože každá žena někdy potřebuje malé nakopnutí bez ohledu na znamení, v němž se narodila. Jde tedy spíše o výběr nevšední, ba přímo ulítlé barvy, která vám pomůže zbavit se zažitých stereotypů, které vás tíží. Neznamená to, že po zbytek života máte nosit zelenou nebo fialovou.

Beran (21. března - 19. dubna): Jasně červená Jste super vášnivá a plná života – jaká barva vám bude tedy svědčit nejvíc? Je to jasně červená! Pokud jste připravená na velkou změnu ve svém životě, je změna barvy ideální cestou, jak začít. Červená je barvou energie a motivace – a to je přesně to, co potřebujete.

Býk (20. dubna - 20. května): Mátově zelená Zelená je barva přírody, takže je pro vás dokonalá. Použijte ale světlejší barvu s mátovým odstínem, abyste cítila energii, která z vás plyne a bude plynout na každém kroku. Tahle barva vám pokaždé, když se podíváte do zrcadla, připomene, že chcete-li mít pozitivnější život, potřebujete právě to - cítit svou energii.

Blíženci (21. května - 20. června): Ohnivě oranžová Dobře, může to znít trochu šíleně, ale vy Blíženkyně potřebujete něco, co vás vystřelí nahoru a dá všem najevo, že nehodláte uvíznout ve vyježděných kolejích. Blíženci se rádi socializují, takže by to pro vás neměl být problém. Pokud chcete být ještě víc viditelné, pak je absolutně nejlepší barvou vašich vlasů ohnivě oranžová. Je nádherná, nemyslíte? A taky úžasná v tom, že přiměje vaše okolí, aby k vám přišlo a všimlo si vás.

Rak (21. června - 22. července): Fialová Ženy narozené ve znamení Raka jsou hluboké a velmi emocionální. Vždy hledají způsob, jak svoje emoce vyjádřit navenek. V tomto případě říkají fialovou barvou vlasů světu, jak úžasně jedinečné a nepředvídatelné vlastně jsou. Nebojte se být odvážné! Udělejte ten první krok a zbytek vám už přijde jednodušší.

Lev (23. července - 22. srpna): Zlato-žlutá Pravděpodobně si myslíte, že žlutá nevypadá na nikom dobře. A máte tak trochu pravdu, ovšem pokud byste měla jen čistě žlutou. Jestli ale hledáte něco odvážného, kreativního, poutavého a sexy, dejte si na hlavu zlatou, kterou podtrhnete žlutými melíry. Věřte, že vaše lví povaha si bude doslova lebedit, jak se za vámi všichni budou otáčet. Navíc je žlutá nejšťastnější barva.

Panna (23. srpna - 22. září): Světle modrá nebo šedá Nejlepší vlastností Panen je, že jsou super klidné. Pokud však v jejich životě přicházejí změny, může jim to přinést stres. Potřebujete-li zrovna vnést do života ještě více klidu, nabarvěte si vlasy klidnějšími barvami, jako je modrá nebo šedá. Navíc na každé vypadají opravdu úžasně. Zhluboka se nadechněte a pamatujte, že každá změna je dobrá.

Váhy (23. září - 22. října): Zelená Zelená může mnohým evokovat vodníka, ale nebojte se. Na vašich vlasech bude „fresh". Je to přesně ta barva, díky které omládnete a změníte svůj život. Vypadá úžasně téměř na jakémkoli osobnostním typu, ale Váhám svědčí nejvíc. Stačí vychytat správný odstín, použít vhodný make-up a bude z vás jiskřící bytost.

Štír (23. října - 21. listopadu): Intenzivní červená Všichni už vědí, že ženy ve znamení Štíra jsou velmi intenzivní, někdy to je ovšem na škodu. Ale na druhou stranu je to taky to, co na nich milujeme. Tak proč nezvolit na vlasy právě tuto intenzivní barvu a vyrazit s ní ven? S touto barvou nic neztratíte, naopak získáte. S ní budete vládnout světu pořád.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince): Ametyst To, co potřebujete, paní Střelkyně, je prosadit se! Takže ametystová barva je absolutně perfektní způsob, jak toho dosáhnout. Máte v sobě tunu energie, která čeká na uvolnění, takže si tuhle barvu dejte na vlasy a doslova skočte do toho, co chcete udělat. Ametyst vám dodá přirozenost a sebedůvěru!

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna): Temná modř Ženy Kozorožky jsou velké myslitelky, které mají dar, aby viděly věci jasně a tak, jaké skutečně jsou - dokonce i v obtížných situacích. Jak tedy lépe ukázat svou moudrost a sebevědomí než tak, že si dají na vlasy temně modrý přeliv? Temná modř sice vypadá smrtelně a dramaticky, ale pro vás je to perfektní začátek nového života.

Vodnář (20. ledna - 18. února): Růžové zlato Máte úžasnou schopnost všímat si jemných a elegantních detailů života, což z vás dělá super kreativní a inspirativní osobnost. Takže nejlepší způsob, jak ukázat i navenek vše, co milujete uvnitř a jaká jste, je použít na vlasy takzvanou rose gold barvu. Ta byla trendy v roce 2016, ale vám bude svědčit i letos.