Když si všechno pěkně nachystáte dopředu, už vám to s pánví wok půjde raz dva. Přečtěte si tipy, jak na tu nejlepší čínu ať už z kuřecího nebo vepřového masa. Tyhle recepty zvládne i začátečnice či začátečník.

Hovězí čína: Nudle s hovězími proužky

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

250 g vaječných nudlí

2–3 lžíce oleje

350 g steakového masa (pokud chcete měkké maso, kupte maso na steaky)

2 stroužky česneku

kousek zázvoru (3–4 cm)

2 mrkve

2 hlavičky čínského zelí bok čoj (píše se i pak choi)

1 šálek sójových výhonků

2–3 lžíce sójové omáčky

1 lžičku sezamového oleje

1 lžíci limetové šťávy

POSTUP:

Nudle uvařte podle návodu na obalu a nechte je na cedníku, aby se zbavily vody. Ve velké pánvi rozpalte olej a vhoďte na tenounké plátky nakrájené maso, po 1–2 minutách přidejte nadrobno nasekaný česnek a zázvor. Po asi 20 vteřinách by maso i česnek se zázvorem měly být propečené, tak je vylovte z pánve a dejte stranou. Do pánve vložte na plátky nakrájenou mrkev a nechte ji 2 minuty opékat, pak přidejte na kousky pokrájené zelí pak choi. Jakmile zavadnou nejen listy, ale i košťály, vraťte do pánve maso se zázvorem a česnekem, nudle, ochuťte sójovou omáčkou, olejem a limetou.

Doba přípravy i vaření: 15 minut



Kuřecí čína: Nudle s kukuřičkami

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

1 lžičku kurkumy

špetku skořice a mletého badyánu

1/2 lžičky zázvoru

2 lžíce sójové omáčky

2 lžíce rýžového vína

3 kuřecí prsa

2–3 lžíce oleje

4 jarní cibulky

3 hrsti mangoldu nebo kapusty nebo špenátu

1 hrst buráků

1 šálek naložených kukuřiček (v létě čerstvých)

2 hrsti sójových výhonků

rýžové nudle

POSTUP:

Nudle uvařte podle návodu na obalu a nechte je na cedníku, aby se zbavily vody. Koření smíchejte s omáčkou a octem, v této směsi obalte kousky masa a nechte je 10 minut stát. V zahřáté pánvi rozpalte olej. Pak v něm 1–2 minuty opékejte maso, a když je skoro hotové, vyjměte ho a dejte stranou. Plamen ztlumte na střední stupeň a do pánve či woku dejte na kousky nakrájenou cibulku a po 1 minutě listovou zeleninu, předem důkladně opranou a osušenou. Vhoďte buráky, a až se rozvoní, přidejte přepůlené a okapané kukuřičky. Do pánve vraťte maso, promíchejte, posypte výhonky a podávejte čínu s nudlemi, podle chuti ještě přidejte sójovou omáčku.

Doba přípravy: 20 minut

Doba vaření: 10 minut

Ostrá čína: Burákové kuře s chilli

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

3 lžíce oleje

4 kuřecí prsa

1 svazek jarní cibulky

1–2 červené chilli papričky

2 hrsti buráků

2–3 lžíce sójové omáčky

2 –3 lžíce burákového másla

POSTUP:

Rozpalte pánev, a až bude horká, vlijte olej. Pánví kružte, aby se olej rozpálil, pak do něj vhoďte na nudličky nakrájené kuřecí maso. Když bude téměř hotové, přidejte našikmo pokrájenou cibulku, nechte ji 1 až 2 minuty smažit a vhoďte chilli papričku zbavenou semen a nakrájenou na tenké proužky. Nechte pár vteřin prohřát. Vsypte posekané buráky, promíchejte a na závěr vlijte na pastu umíchané burákové máslo se sójovou omáčkou, podle chuti přidejte i trošku vody.

TIP: Podávejte s rýží a dušenou brokolicí, které vyrovnají ostrou směs z pánve.

Doba přípravy: 15 minut

Doba vaření: 15 minut

Smažené nudle

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

250 g plochých vaječných nudlí

3 lžíce oleje

3 stroužky česneku

kousek zázvoru (2 cm)

2 velké mrkve

1 červenou papriku

4–5 jarních cibulek

1 šálek uvařených fazolí

2 lžíce světlé sójové omáčky

1–2 lžíce tmavé sójové omáčky

1 lžičku (rýžového) octa

1 lžičku sladké chilli omáčky

Pokud chcete přidat do jídla nějaké bílkoviny, vsaďte vedle masa na ochucené tofu nebo tempeh.

POSTUP:

Nejdříve si podle návodu na obalu uvařte těstoviny, pak je slijte a nechte zatím na cedníku. V pánvi rozpalte olej a 10–20 vteřin v něm opékejte na plátky nakrájený česnek a zázvor. Vyjměte je a nechte zatím stranou. Do pánve dejte opékat na jemné nudličky nakrájenou mrkev, po 2 minutách přidejte na proužky nakrájenou červenou papriku. Až zavadne, přidejte našikmo nakrájené jarní cibulky. Jakmile bude zelenina na pohled zavadlá (tedy začne měknout), přidejte slité fazole.

Do pánve vraťte zázvor, česnek a přidejte scezené nudle. Přilijte obě sójové omáčky a ocet, a jakmile se vše prohřeje, přimíchejte chilli omáčku. Můžete čínu podávat.

Doba přípravy: 20 minut

Doba vaření: 15 minut

Kuřecí směs se zeleninou

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

3 kuřecí prsa

1 lžičku hnědého cukru

1 lžíci rýžového vína

1 lžičku sezamového oleje

2 lžíce sójové omáčky + na dochucení

1 lžičku škrobu

2–3 lžíce oleje

2 stroužky česneku

kousek zázvoru (2 cm)

2 mrkve

1 červenou papriku

4 velké listy kapusty

1 šálek mražené kukuřice

1 šálek sójových výhonků

1 lžičku limetové šťávy

POSTUP:

Kuřecí prsa nakrájejte na kousky a na 20 minut je nechte v marinádě připravené z cukru, vína, sezamového oleje, sójové omáčky a škrobu. V pánvi rozpalte polovinu oleje a maso na něm opékejte, než bude téměř hotové. Vyjměte ho z pánve, tu vytřete a vlijte do ní zbylý olej. Rozehřejte ho na středním plameni a 10–20 sekund v něm opékejte plátky česneku a zázvoru, hned je vyjměte a dejte k masu.

Do pánve vsypte na tenké nudličky nakrájené mrkve. Po 2 minutách důkladného prohazování přidejte na nudličky nakrájenou papriku, po 1 minutě nasekanou kapustu. Až zavadne, vhoďte kukuřici. Když se prohřeje, vraťte do pánve maso, česnek a zázvor, promíchejte, aby se vše prohřálo, podle chuti přidejte sójovou omáčku a sezamový olej. Nakonec vmíchejte limetovou šťávu.

Doba přípravy: 35 minut

Doba vaření: 10 minut

Kuřecí čína se špenátem a kešu

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

3–4 lžíce oleje

4 kuřecí stehenní řízky

100 g kešu oříšků

1 stroužek česneku

200 g zelených fazolek

1/2 menší brokolice

1 hlavičku zelí pak choi nebo 3 hrsti čerstvého špenátu

2–3 lžíce sójové omáčky

2 lžičky škrobu

POSTUP:

Nejdřív rozpalte samotnou pánev, pak do ní vlijte olej. Až se z něj začne trochu kouřit, přihoďte naráz maso nakrájené na kousky. Jakmile bude téměř hotové, vyberte je naběračkou a dejte do misky stranou. Nechte chvilku smažit oříšky, a jakmile začnou hnědnout, vyjměte je a dejte k masu. Na plátky nakrájený česnek vhoďte do pánve, třeste jí a po 10 až 15 vteřinách přidejte fazolky. Minutu je opékejte a vhoďte brokolici pokrájenou na tenké delší kousky, opékejte ji 2 až 3 minuty. Občas pánví zatřeste, ale můžete také použít delší vařečku.

Vhoďte na kousky pokrájené zelí pak choi nebo špenát, vraťte maso a kešu, promíchejte a vlijte omáčku. Škrob rozmíchejte v troše vody na tekutější pastu a polovinu vlijte do pánve. Promíchejte, a pokud budete chtít omáčku ještě hustší, přidejte druhou polovinu škrobové pasty.

Doba přípravy: 15 minut

Doba vaření: 15 minut

Kuřecí čína s brokolicí a houbami

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

3–4 lžíce oleje

2 velká kuřecí prsa

1 brokolici

100 g zelených fazolek

250 g žampionů

3 jarní cibulky

1/2 lžičky sezamového oleje

2 lžíce sezamových semínek

2–3 lžíce sójové omáčky

POSTUP:

Rozehřejte pánev, vlijte do ní olej a nechte ho na nejvyšším plameni rozpálit. Pak vhoďte na proužky nakrájené maso a těsně předtím, než bude úplně hotové, ho vyjměte. Plamen ztlumte na střední stupeň a začněte opékat omytou a na co nejmenší růžičky rozebranou brokolici. Po 2 minutách přidejte pokrájené fazolky. Po dalších 2–3 minutách vhoďte na čtvrtky nakrájené žampiony, a jakmile začnou zlátnout, přidejte šikmo pokrájenou cibulku. Jakmile začne vadnout, vsypte sezam, odložené maso, vlijte olej a sójovou omáčku.

Doba přípravy: 15 minut

Doba vaření: 15 minut

Zelí pak choi s houbami

Tohle je snad to nejjednodušší, co můžete s čínou udělat – uvařit rýži, vzít třeba zbytky kuřecího masa z předchozího dne a přidat je do aromatického základu z hub a zelí.

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

2 lžíce oleje

500 g žampionů

3 hlavičky zelí pak choi

3 lžíce sójové omáčky

1 lžičku sezamového oleje

1 lžičku octa

1 lžičku cukru

POSTUP:

Rozpalte pánev, vlijte do ní olej a na středním plameni ho nechte rozehřát. Vhoďte na plátky nakrájené houby a pořád je obracejte prohazováním na pánvi (nebo je důkladně míchejte dlouhou vařečkou, aby se nepřipálily, ale rovnoměrně opekly dozlatova). Vyjměte je z pánve a vložte do ní na osminky pokrájené zelí pak choi, předem dobře omyté a osušené. Prohazujte ho v pánvi, až začne vadnout. Vlijte sójovou omáčku, sezamový olej, ocet a vsypte cukr. Až se vše propojí, přidejte houby, promíchejte a buď podávejte s přílohou jen tak, nebo vložte předem uvařené maso.

Doba přípravy: 10 minut

Doba vaření: 10 minut

Pravá čína: Jednoduché chow mein

Tahle čínská klasika má spoustu obměn – můžete do ní dát nakrájenou kapustu, mrkev, zelí a završit ji sójovými výhonky.

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

250 g suchých vaječných nudlí

Na marinádu:

3 lžíce sójové omáčky

3 lžíce rýžového octa

sherry

1 lžičku sezamového oleje

Na čínu:

3 lžíce škrobu

4 menší kuřecí prsa

2 lžíce oleje

2 stroužky česneku

po 1 červené, zelené a žluté paprice

1/2 šálku vody

POSTUP:

Nudle uvařte podle návodu na obalu a nechte je okapat. Pak nakrájejte kuře na nudličky, obalte je ve škrobu a oklepejte. Rozmíchejte všechny přísady na marinádu. Ve 2 lžících marinády obraťte maso a nechte ho 10 minut odpočívat. Pak v pánvi rozpalte olej a vhoďte do něj rozmáčklý česnek – stačí ho oloupat a rozplácnout rukojetí širokého nože. Po 20 vteřinách ho vyjměte a vhoďte nudličky masa. Opékejte je 1 minutu, pak přidejte na nudličky nakrájené papriky, a jakmile začnou vadnout, vlijte zbylou omáčku a vodu. Nechte bublat. Až směs zhoustne, vmíchejte nudle a můžete podávat.

Doba přípravy: 20 minut

Doba vaření: 10 minut

Zalitá čína

POTŘEBUJETE (NA 4 PORCE):

1 svazek jarní cibulky

2 lžíce oleje

3 kuřecí prsa či stehna

3 mrkve

350 g žampionů

2 lžíce světlé sójové omáčky

2 lžíce tmavé sójové omáčky

1 lžičku octa

kousek zázvoru (2 cm)

1 hvězdičku badyánu

750 ml kuřecího vývaru

POSTUP:

Čtvrtinu jarní cibulky nakrájejte na jemná kolečka a nechte je stranou, zbytek pokrájejte na šikmé proužky. V pánvi rozpalte olej a téměř dokonale v něm propečte na nudličky nakrájené kuřecí maso. Vyjměte ho a do pánve vložte na plátky nakrájené mrkve. Po 2 minutách přidejte na plátky či kousky pokrájené žampiony. Nechte je zezlátnout, občas v pánvi prohazujte.

Přidejte větší kusy cibulky, a až zavadne, ochuťte směs omáčkami, octem a nastrouhaným zázvorem, vhoďte badyán a zalijte vývarem. Jakmile se bude polévka vařit, stáhněte ji z plotny a podávejte posypanou kroužky syrové cibulky.

Doba přípravy: 10 minut

Doba vaření: 15 minut