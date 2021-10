Nejlepší domácí hranolky: Z trouby i ve fritéze

Hranolky jsou synonymem nezdravého stravování. Je možné je ale připravit tak, abyste si je příležitostně mohla dopřát bez výčitek svědomí. Vyzkoušejte naše osvědčené triky.

Vyberte si na hranolky ty správné brambory

Na zvenku křupavé a uvnitř jemné hranolky se nejlépe hodí varný typ C. Rozhodně se vyhněte novým bramborám, jsou totiž příliš vodnaté. I uskladnění dělá rozdíl – brambory potřebují chlad a tmu.

Ideální velikost hranolek

Doma dělané hranolky nikdy nebudou jedna jako druhá a je v tom i část jejich kouzla, přesto byste se měli snažit, aby byly rozdíly mezi nimi co nejmenší. Nejlépe se vám budou dělat z podlouhlých brambor, stačí, když odříznete špičky a bramboru nakrájíte na kvádříky. Velikost je na vás, měla by se pohybovat někde okolo 6 centimetrů, ale ani větší nevadí. Vyzkoušet můžete i různé kráječe, které vám zajistí stejnou velikost.

Jak na domácí pečené belgické hranolky? Podívejte se na video:

Smažte dvakrát

Základ je hranolky předsmažit na ne příliš horkém oleji, pak nechat dobře vychladnout a pak teprve znovu vrátit do fritézy a usmažit ještě jednou. Proč nestačí brambory jenom oloupat, nakrájet a hodit do fritézy? To proto, aby vám vydržely křupavé a neproměnily se do pár minut v měkkou gumu.

Hranolky z trouby

Pokud jste se při zmínce o dvojím smažení zhrozili, máme pro vás dobrou zprávu: Hranolky zvládne i vaše trouba. Je pravda, že nebudou nikdy chutnat jako ty fritované, ale zase si po nich můžete být jistí, že se vejdete do kalhot.

Hranolky potřebují troubu hodně horkou a dosolit je můžete teprve, až se dopečou. Jinak by vám totiž pustily vodu, začaly se dusit a o všechnu svou křupavost přišly.

Chuť navíc přidáte, obalíte-li hranolky před pečením v zálivce z oleje a koření – zkuste kombinaci česneku, mleté papriky, pepře a soli.

O hranolky pečené úplně bez tuku se postará pečicí papír.

Hranolky nejsou jenom z brambor!

Hledáte-li zdravější variantu nebo jenom nové chutě, rozhodně musíte vyzkoušet celerové hranolky nebo batátové hranolky. Stejně dokonale chutnají i mrkvové, ačkoliv jim stačí jenom sůl a pepř, ještě lepší budou, když je upečete se snítkou tymiánu. Skvěle je doprovodí jednoduchý domácí dip – stačí smíchat trochu jogurtu, česneku, limetkovou šťávu a špetku chilli.