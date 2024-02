Nejlepší forma po padesátce? Vyzkoušejte těchto 12 tipů Jennifer Aniston

Mezi její oblíbené činnosti patří mazlení se svým pejskem, ale třeba i psaní cvičebního deníku. Jsou to drobnosti, které poskládané do celku vytvářejí její zdravý životní styl. Jaké jsou její další doporučení, která vám mohou přinést dobré zdraví, výsledky i radost? Jeden den v týdnu si herečka udělá čas na rozmazlování. „Neděle je můj lázeňský den. Obvykle si dám dobrý peeling, použiji masku a pak hydratační krém,“ říká. „Nechávám to přes noc, a když se probudím, mám tu orosenou, zářící a třpytivou pleť.

HYDRATUJTE, HYDRATUJTE

Nechcete být vyschlá jako treska a mít vrásčitou pleť? Pijte vodu. Už od rána. Zdá se to jako nic důležitého, ale voda je skutečně skvělým pomocníkem i proto, abyste měla energii během dne. Příliš kávy vás totiž unaví a bez vody budete jako ryba na suchu.

PUSŤTE SE DO PRKNA

Známý cvik, který jen s hmotností vašeho těla skvěle funguje proti bolestem zad. Zpevňuje střed těla, aniž byste musela dělat sklapovačky. Trenér Jennifer, Leyon Azubuike prozrazuje, že Jenn začíná na standardním prkně, pak se přesune na boční prkno, přejde na prkno s poklepáváním na ramena a provádí je vždy ve třech sériích po třiceti vteřinách.

UDĚLEJTE SI SVÉ RÁNO

Když se Jenn probudí, přistupuje ke svému dni ohleduplně. Uvádí, že si dá celerovou šťávu a chvíli medituje, pak teprve naskočí do pracovního programu, ve které nechybí ani její oblíbená dobrá káva.

DEJTE SI SMOOTHIE

Jennifer je nadšená z ovocného smoothie vyrobeného z banánů, třešní, ostružin, kolagenové směsi, trochy kakaového prášku, čokoládových kapek, stévie a čokoládového mandlového mléka. Je to její dopolední svačinka.

NEDŘETE JAKO BLÁZEN

Jako šíleně cvičící dívka jsem si řekla: „Moje tělo si chce trochu odpočinout. Takže zůstanu u jednodušších věcí, chodím na procházky a nejsem neurotická ohledně cvičení a správného stravování. Začala jsem si život trochu víc užívat. Jedinou nevýhodou je, že je tu těch pár kilo navíc a asi 4000 těhotenských zvěstí. Ale jinak je to skvělý pocit.“

MYSLETE NA STŘED TĚLA

Jak už zmínila, práci na středu těla neodbývá. Kromě uvedeného prkna, používá občas i malé kolečko, jak s ním opřená jezdíte na kolenou dopředu a zpět. I možná proto nenajdete na jejím břiše žádné faldy.

VĚNUJTE SE SPÁNKU

Zdá se to jako rutinní záležitost, ale dobrý spánek je základ vaší denní energie. A ne každému se daří vždy dobře se vyspat. Jennifer se o to dost snaží. Neponocuje a pokaždé, když prý tělo zavelí spát, respektuje ho, i když je třeba teprve jen devět večer.

UDĚLEJTE SI NÁVYK NA POHYB

Nemusíte každý den běhat maraton nebo makat v posilovně. Těšte se i na obyčejný pohyb: že se protáhnete doma na zemi, projdete se, vyšlapete kopec, zatancujete si při svých oblíbených písničkách... Všechno se počítá! A pohyb je skvělá prevence pro dobré zdraví.

NENECHTE SE DONUTIT K HUBNUTÍ

V 90. letech to hodně řešila. „Nechutná věc Hollywoodu – nedostávala jsem mnoho pracovních míst, protože jsem byla příliš tlustá,“ řekla Rolling Stone v roce 1996. Nenechala se prý ale k žádným drastickým dietám donutit a raději vsadila na cvičení.

JEZTE POTRAVINY BOHATÉ NA ŽIVINY

Jennifer prozradila, že se snaží jíst směs zdravých sacharidů, bílkovin, listové zeleniny a světlé, barevné zeleniny. Pochopitelně si prý dá i občas něco mimo zdravou výživu, ale ta jí zkrátka vyhovuje. Chcete dobrý pohon pro vaše tělo? Zvažujte, co mu dáte do žaludku – zní její rada.

ZKUSTE ODPOROVÉ PÁSY

S trenérem věnují velkou pozornost Jenniným tréninkům. „Boxujeme, skáčeme přes švihadlo, cvičíme silový trénink, hodně pracujeme s odporovými gumami,“ řekla v jednom z rozhovorů. Guma je jen drobná pomůcka, kterou můžete mít s sebou i na cestách.

MĚJTE SOUCIT S MINULÝMI VZTAHY

Nenávist vůči bývalým nikdy nikomu nepomohla k duševnímu zdraví. Jennifer se přátelí s oběma svými bývalými manžely. Justin Theroux se pravidelně dostává do jejích komentářů na Instagramu a Brad Pitt nechyběl při oslavě jejích kulatin.