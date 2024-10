Halloween je tradiční svátek, který se slaví 31. října, zejména v anglicky mluvících zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Irsko nebo Velká Británie. Jeho kořeny sahají až ke keltskému svátku Samhain, který symbolizoval konec sklizně a příchod zimy. Lidé také věřili, že se v tento den stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Nosili proto strašidelné kostýmy jako ochranu před duchy, kteří se mohli dostat do našeho světa. Dnes je Halloween hlavně zábavnou oslavou plnou převleků, dýní a sladkostí, kterou si oblíbily děti i dospělí po celém světě.

Kam zajít za halloweenskou zábavou? V každém kraji pro vás máme nejméně 3 tipy na pěknou událost.

V České republice se Halloween stává stále populárnějším, i když nemá hluboké historické kořeny. Původně se jen 2. listopadu slavily Dušičky, jejichž smyslem je vzpomínat na zemřelé, nicméně i u nás se v posledních letech rozmáhají halloweenské akce a události. Lidé si oblékají masky, zdobí ulice dýněmi a pořádají různé večírky, lampionové průvody či hororové noci.

Pokud se chystáte na některou halloweenskou akci, ověřte si, zda není nutná předchozí rezervace. Bez ní se často nedostanete na večerní prohlídky zámků a hradů.

Pokud hledáte způsob, jak si letošní Halloween užít naplno, budete mít na výběr z mnoha událostí. Od strašidelných stezek pro děti, dlabání dýní, přes tematické prohlídky zoologických zahrad až po tajuplné saunové rituály či diskotéky – každý si najde to své. Neváhejte a nechte se pohltit kouzlem tohoto strašidelného svátku.

Hlavní město Praha

Halloween ve Žlutých lázních

Kde: Podolské nábř. 3/1184, Praha 4 – Podolí

Kdy: 28. 10. 2024, 13.00–19.00 hodin

Vstupné: 100 Kč

Web: https://www.zlutelazne.cz/program/halloween1

V areálu krásného přírodního sportovně-rekreačního areálu na břehu Vltavy si zábavu najde každý. A platí to také o halloweenské akci, která se zde koná v závěru měsíce října. A na co se můžete těšit? Dlabání dýní, dětské dílničky, halloweenská stezka, hudební představení pro děti a vystoupení Báry Landrové. Na místě bude občerstvení a také strašidelný oheň, kde si budete moct opéct špekáček. Děti ve strašidelném kostýmu mají vstup na akci zdarma.

Počernický Halloween

Kde: Národních hrdinů 3, Praha

Kdy: 31. 10. 2024, 15.00–22.00 hodin

Vstupné: neuvádí se

Web: https://www.facebook.com/events/774408854719377?ref=newsfeed&locale=cs_CZ

Už jste se někdy báli v pivovaru? Pokud ne, máte nyní jedinečnou příležitost. Ve sládkově sklepě proběhne několik dětských stezek odvahy, ochutnáte krvavé drinky a další strašidelné pochutiny. Těšit se můžete na počernické pivo, výtečnou americkou kuchyni i pivní obchůdek. Na programu bude mnoho zábavy nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Halloween v Botanické zahradě Praha v Troji

Kde: Trojská 800/196, Praha 7

Kdy: 31. 10. 2024, 14.00–19.00 hodin

Vstupné: 180 Kč/120 Kč

Web: https://www.botanicka.cz/clanky/akce/unikatni-dynova-aranzma-tvorive-workshopy-i-oslava-halloweenu

Dýňohrátky, dlabání dýní a tvoření podzimních aranžmá probíhá po celý měsíc. Vrcholem je však Halloween, který bude zaměřen především na děti. Nebude chybět strašidelná stezka, hudební vystoupení a soutěže pro děti. Odpoledne si tady vyrobíte vlastní papírový lampion, který využijete v lampionovém průvodu od 18.00 hodin. Strašidelné masky jsou vítány. Občerstvení včetně opékání špekáčků je zajištěno. Pro děti budou připravené také dřevěné atrakce – kolotoč, houpací koza, kostky, domeček a další.

Zoombie Night Run

Kde: Národní památník Vítkov, Praha 3

Kdy: 26. 10. 2024, 15.00–19.30 hodin

Vstupné: 700 Kč/400 Kč

Web: https://zombierun.cz/

Milujete běh, masky, strašidla a Halloween? Pak je pro vás tento tematický běh jako stvořený. Registrace do závodu jsou již spuštěné, můžete se však přihlásit až na místě. Závod je vhodný pro jednotlivce, páry nebo rodiny se staršími dětmi. Vaším úkolem bude nejenom proběhnout 5km trasu, ale také překonat tunel strachu, krvavé schodiště a zoombie hrad. Na trati budou oživlé mrtvoly, světelné efekty, strašidelné zóny a mnoho dalších překvapení.

Středočeský kraj

Halloween na zámku Křinec

Kde: Zámek Křinec, Křinec 1

Kdy: 26. 10. 2024, 10.00–19.00 hodin

Vstupné: 290 Kč/200 Kč

Web: https://www.zamekkrinec.cz/kalendar-akci2/

Na prohlídky zámku je vhodné udělat předchozí rezervaci. Od 11–12 hodin proběhne běžná prohlídka, v 15.00 hodin dětská. Strašidelná prohlídka pro děti bude v 17.30 hodin, pro dospělé v 19.30 hodin. Mimo tyto speciální prohlídky se můžete těšit na soutěž o nejhezčí dýni, nejlepší dýňový zákusek, na výtvarnou dílničku, fotokoutek, opékání buřtů a další.

Halloween v levandulovém údolí

Kde: Chodouň 276, U sila mezi Zdicemi a Chodouní, Chodouň

Kdy: 26.–27. 10. 2024, 10.00–18.00 hodin

Vstupné: ZDARMA

Web: https://www.levanduloveudoli.cz/

Víkend slovanských čarodějek – tak se jmenuje akce, na kterou můžete koncem října zavítat do Levandulového údolí. Jako v ráji si zde bude připadat každá žena, ať už se jedná o kamarádky, nebo dámský víkend mámy s dcerou. Zdarma si vyzkoušíte BIO dermokosmetiku, poznáte TEK TEK metodu a budou se vám věnovat terapeutky. Každý dostane jako dárek harmonizovanou levandulovou vodu. Ženy ocení také workshop s profesionální make-up artistkou. Nechybí ani čarodějné speciality a drinky.

Halloween ve sklárně Rückl 2024

Kde: Lánská 141, Nižbor

Kdy: 26. 10. 2024, 10.00–15.00 hodin

Vstupné: 150 Kč/100 Kč

Web: https://visitruckl.com/cs

Na tento Halloween si vzpomenete vždy, když ve svém kredenci zahlédnete svýma rukama vyrobenou skleničku. Právě tu si navrhnete a vyrobíte sami, přímo ve sklárně. Tyto Boo Boo skleničky si za drobný finanční příspěvek sami vyfouknete, dozdobíte a dotvarujete. Přijďte ve strašidelných kostýmech. Jejich halloweenskou tematiku podtrhne strašidelné malování na obličej. Kdo bude mít zájem, může si zde také koupit zážitkové halloweenské foukání skla nebo broušení skleniček.

Plzeňský kraj

Halloween na zámku

Kde: Zámek Zbiroh, Zbiroh

Kdy: 31. 10. 2024, od 18.01 hodin

Vstupné: neuvádí se

Web: https://zbiroh.com/halloween-na-zamku/

Všechny hrůzostrašné a strašidelné bytosti s lucerničkami se sejdou před hlavní bránou, která do zámku vede. Kdo zvládne tajuplnou stezku parkem, dojde na nádvoří, kde bude čas k tanci a dalšímu veselení. Těšit se můžete na soutěže, zábavu a volbu nejkrásnější masky. Pokud si večer chcete užít naplno, pak si rezervujte své místo v zámecké krčmě (na telefonu 606 719 629). Speciální halloweenské menu se strašidelnými lektvary potěší každého, kdo se nebojí neznámého.

Halloween ve Farmaparku u Toma

Kde: Ledce 99, Ledce u Plzně

Kdy: 26.–27. 10. 2024, 9.00–18.00 hodin

Vstupné: 140 Kč/65 Kč

Web: https://www.farmaparkutoma.cz/udalosti/

Ve Farmaparku u Toma objevíte spoustu zvířátek, která můžete nakrmit a přímo v ohradě si také pohladit. V uvedené dny bude park nabitý mimořádným strašidelným programem. Děti v maskách dostanou u vstupu zdarma krmení pro zvířátka, mohou si zasoutěžit, projít strašidelnou interaktivní stezku a zatančit si na diskotéce. Večer po farmě projde lampionový průvod. Celý areál bude krásně a vkusně vyzdobený. Pokud máte vlastní dýně navíc, můžete k výzdobě a atmosféře přispět vlastním výtvorem.

Zoostrašení 2024 aneb Bu-bu-bu zoo

Kde: Pod Vinicemi 9, Pzeň

Kdy: 2. 11. 2024, od 14.00 hodin

Vstupné: 220 Kč/160 Kč

Web: https://zooplzen.cz/aktuality/promo/zoostraseni-2024/

Na přesný program si ještě musíte chvíli počkat – ten pořadatelé odtajňují postupně. Už nyní je však jasné, že přes zoologickou zahradu projde lampionový průvod. Doneste si proto vlastní lampiony s elektrickou svíčkou a nezapomeňte se sami strašidelně obléknout. Dýně, pavučiny a vše, co k Halloweenu patří, bude nyní také součástí plzeňské ZOO.

Karlovarský kraj

Rej strašidel na hradě Loket

Kde: Zámecká 67, Hrad Loket

Kdy: 1. 11. 2024, 18.00–20.45 hodin

Vstupné: 120 Kč/70 Kč

Web: https://www.hradloket.cz/kulturni-akce/rej-strasidel-33

Chtěli byste vědět, co se děje na hradě Loket po otevírací době? Nudit se zde rozhodně nebudete. Malá strašidla si jistě ráda projdou strašidelnou stezku plnou úkolů, kde na ně v cíli bude čekat sladká odměna. Pak si společně s rodiči zadovádí ve strašidelném reji. Součástí akce je také výstava vydlabaných dýní – nejlepší výtvory budou oceněny. Na akci je potřeba provést rezervaci.

Halloween Cirkus Sokolov

Kde: Mad Music Hall, Lipová 2039, Sokolov

Kdy: 25. 10. 2024, od 21.00 hodin

Vstupné: 200 Kč bez masky/100 Kč s maskou

Web: https://www.instagram.com/madmusichall/p/C_yNMJlNimT/

Tak tento bláznivý halloweenský zážitek si nemůžete nechat ujít! Oblečte se do strašidelného kostýmu na téma Cirkus, ochutnejte hrůzné akční drinky, tančete a užívejte si děsivou atmosféru. Hudbu bude mixovat DJ POSPI a ten, kdo bude mít nejlepší masku, si domů odnese 3 000 Kč.

Strašidelné divadelní ceremoniály – Saunia thermal resort

Kde: Thermal Resort, Ivana Petroviče Pavlova 2001/11, Karlovy Vary

Kdy: 31. 10.–3. 11. 2024, od 18.00 hodin

Vstupné: 449 Kč/249 Kč

Web: https://www.saunia.cz/halloween/

Halloween můžete prožít také v saunovém světě. Speciální ceremoniály budou probíhat už od čtvrtka. Sauneři se převtělí do tajemných osob či tematických osobností. Ti z vás, kteří v saunovém světě stráví celý den, získají zdarma krvavý nealko nápoj a balíček dýňových chipsů. Užijte si netradiční Halloween, udělejte něco pro své zdraví a posilte svoji imunitu.

Jihočeský kraj

HALLOWEEN v Království času

Kde: Purkyňova 255, Protivín

Kdy: celý říjen

Vstupné: 90 Kč/60 Kč

Web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057295425683

Nechcete své děti vyděsit strašidelnými kostýmy a atmosférou, ale přeci jen chcete prožít pěkné a zajímavé odpoledne ve stínu Halloweenu? Pokud ano, navštivte Království času. Prohlédnete si zajímavou expozici hodinek, hodin a budíků, posedíte v příjemné kavárně a děti si zadovádí na hřišti. Halloweenské dílničky budou probíhat po celý měsíc a děti si zde budou moct dotvořit strašidelné odlitky dle jejich představivosti.

Strašidelná Zoo Hluboká nad Vltavou

Kde: Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou

Kdy: 26. 10. 2024, 14.00–18.00 hodin

Vstupné: 150 Kč/110 Kč

Web: https://www.zoohluboka.cz/doprovodny-program

Užijte si prodloužené otevírací doby v místní zoologické zahradě a poznejte ji také ve světle lampionů. Těšit se můžete na průvod, malování na obličej, řemeslný jarmark, soutěže a hudební vystoupení. A možná potkáte i nějaká strašidla nebo čarodějnice.

Halloweenská cesta s lišákem Foxem a stezka odvahy na Lipně

Kde: Stezka Korunami Stromů, Lipno nad Vltavou 307

Kdy: 28. 10. 2024, od 13.00 hodin

Vstupné: 390 Kč/340 Kč

Web: https://www.stezkakorunamistromu.cz/akce/halloweenska-cesta-s-lisakem-foxem-pb70izygjn

Akce začíná od 13.00 hodin na náměstíčku u hotelu Element. Tady dostanete hrací kartu a mapku se stanovišti. Přes koloběžky až nahoru ke Stezce korunami stromů na vás bude čekat několik tematických stanovišť s úkoly a zábavou pro děti. V cíli každý dostane odměnu. Od 18.00 hodin bude připravena u klientského informačního centra Stezka odvahy. Kdo bude mít kostým, může se zdarma svézt na tobogánu a koloběžkách.

Ústecký kraj

Halloween na teplickém zámku

Kde: Zámecké 517/14, Teplice

Kdy: 31. 10. 2024, 15.00–19.00 hodin

Vstupné: 100 Kč

Web: https://zamek-teplice.cz/cz/aktuality/halloween-na-zamku

Odpoledne na zámku bude patřit dětem. V dílničkách si mohou něco vyrobit nebo upéct. Při prohlídce zámku možná objeví nějaká strašidla a tajemná zákoutí budou ještě tajemnější než jindy. Masky, kostýmy a strašidelné doplňky jsou vítány.

ZOO Děčín

Kde: Žižkova 1286/15, Děčín

Kdy: 2. 11. 2024, od 15.00 hodin

Vstupné: 150 Kč/100 Kč

Web: https://www.zoodecin.cz/?p=clanky/kalendar-akci_1

Užijte si krásnou podzimní procházku po děčínské zoologické zahradě, která je v sobotu 2. listopadu spojená také s menším strašidlením. Kdo bude mít zájem, může si vydlabat dýni nebo se projít stezkou odvahy. Pro více informací sledujte webové stránky zoo.

Dušičkový speciál – poznejte strašidla Terezínské pevnosti

Kde: Akademická 409, Terezín

Kdy: 26. 10. 2024, 16.00–18.00 hodin

Vstupné: 80 Kč/50 Kč

Web: https://www.stredohori.cz/detail/dusickovy-special-v-terezine

Tradiční rodinná akce, kterou si užijí malé, ale také větší děti. Budou připraveny různé soutěže a úkoly. Každý účastník dostane menší odměnu. V pekle u čertů si děti mohou opéct špekáček. Celou akcí vás provedou duchové, strašidla a další strašidelné bytosti. Vezměte si také kostým a přijďte si užít celou akci.

Liberecký kraj

Strašidelná ZOO

Kde: Lidové sady 425/1, Liberec

Kdy: 26. a 27. 10. 2024, 13.00–21.00 hodin

Vstupné: 100 Kč/80 Kč

Web: https://zooliberec.cz/strasidelna-zoo-3/novinky-v-zoo/

Strašidelnou ZOO Liberec budou pro letošní rok okupovat upíři, kostlivci a další hrůzostrašné bytosti. Pro ty odvážnější bude připravená také extrémní halloweenská zóna. Na každém kroku uslyšíte nějaký výkřik, skřek a neznámý tajuplný hlas. Program v zoologické zahradě probíhá od 18.00 do 21.00. Souběžně s touto akcí mohou především rodiny s dětmi navštívit Dětský koutek Lidové sady. Od 13.00 bude strašidlení a v 18 hodin vyrazí na procházku lampionový průvod od Severočeského muzea až k Dětskému koutku.

Hrůza na zámku Horní Libchava

Kde: Horní Libchava 1, Horní Libchava

Kdy: 26. 10. 2024, 10.00–21.00 hodin

Vstupné: 150 Kč/130 Kč

Web: https://pohadkovy-zamek.cz/strasidla-2024/

Na zámku pravidelně probíhají programy pro děti a celé rodiny. Poslední říjnová sobota bude ale patřit strašidlům. Akce probíhá od 10.00 do zhruba 22.00 hodin. A na co se můžete těšit? Strašidelnou stezku, pohádkové prohlídky zámku, kouzelné divadlo, soutěže, dílničky, kouzelnický workshop, seznámení s živými hady, diskotéku a vystoupení kouzelníka. Odvážnější děti mohou jít na prohlídku tajuplného sklepení nebo do zámeckého parku, kde budou číhat strašidla. Na 19.00 hodin je naplánovaná ohňová show. Až odevzdáte děti babičkám, přijďte na návštěvu do strašidelného sklepení a doufejte, že přežijete zoombie apokalypsu (od 20.00–21.00).

Halloween v Babylonu

Kde: Nitranská 415/1, Liberec

Kdy: 26. 10.–2. 11. 2024, 10.00–20.00 hodin

Vstupné: 80 Kč/40 Kč

Web: https://www.centrumbabylon.cz/cs/halloween-v-babylonu/a-426/

Halloweenské oslavy nebudou chybět ani v Centru Babylon. Labyrint bude po celou dobu trvání akce strašidelně vyzdoben. Děti se mohou bát v první části bludiště a pro ty odvážnější dospělé bude přichystaná druhá, mnohem děsivější část. Hlavní program proběhne v sobotu 2. listopadu v Královské zahradě. Přichystejte si masku a zúčastněte se soutěže o nejlepší strašidlo, zatančete si na diskotéce, naučte se míchat lektvar a staňte se mumií! Akce v Královské zahradě bude od 15.00–17.30 hodin.

Královéhradecký kraj

Týden duchů v Zoo Dvůr Králové

Kde: Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem

Kdy: 26. 10.–3. 11. 2024, 10.00–20.00 hodin

Vstupné: 250 Kč/160 Kč

Web: https://safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/plan-akci/tyden-duchu-prinese-strasidelny-pruvod-svetel-strasidelnou-stezku-i-tuny-dyni.lidem-predstavi-podivuhodny-svet-kosti

Dýně patří k podzimu, halloweenu, ale také k zoologické zahradě a zvířatům. Každý den si tady dýňové hody užijí jiná zvířátka – hroši, surikaty, orangutani, hyeny, fosy, ptáci a šimpanzi. 26. října projde zoologickou zahradou tichý lampionový průvod v kostýmech a vy budete mít jedinečnou možnost poznat noční život zvířat. Vrcholem je sobota 2. listopadu. V tento den si děti vyzkouší Strašidelnou stezku s úkoly a mnoha stanovišti. Každý účastník dostane menší dárek. Pokud budete mít zájem, můžete se zúčastnit komentované prohlídky Muzea koster.

Halloween stezka Krkonoše

Kde: Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně

Kdy: 25.–27. 10. 2024, pátek od 17.00–20.30 hodin, víkend od 10.00–20.30 hodin

Vstupné: 350 Kč/270 Kč

Web: https://treetop-walks.com/krkonose/akce/halloween-na-stezce/

Máte rádi přírodu? Pak je Halloween na Stezce korunami stromů v Krkonoších ideální volbou. Stezka bude tematicky vyzdobená pavučinami, dýněmi, svíčkami a lucerničkami. Děti si celou cestu až nahoru mohou projít s kartičkou, kde musí sbírat razítka za splnění úkolů na stanovištích. S plnou kartičkou pak získají odměnu. V programu jsou zahrnuté také dílničky a další animační program. Na památku se vyfotíte v halloweenském fotokoutku a v restauraci si jistě vyberete něco dobrého z podzimního menu. Tak neseďte doma a udělejte něco pro své zdraví a duši.

Halloweenský food festival na zámku Dětenice

Kde: Dětenice 1, Dětenice

Kdy: 27. 10. 2024, od 11.00–18.00 hodin

Vstupné: 185 Kč/ZDARMA

Web: https://www.detenice.cz/specialni-nabidky/halloweensky-food-festival/

Pokud na neděli nemáte žádný program, navštivte zámek Dětenice. Ochutnáte skvělé pokrmy, gastronomické speciality a užijete si bohatý doprovodný program. Vaši pozornost si jistě získají středověcí rytíři, jejich souboje a klání. Nebudou chybět ani tanečnice, fakíři, kejklíři, dělostřelci a středověká kapela. Uvidíte, jak se razily mince, jak se ve středověku stolovalo a bydlelo. Každou celou hodinu proběhne speciální halloweenská prohlídka zámku. Jestliže se nechcete bát, můžete jít každou půlhodinu na klasickou prohlídku. K jídlu bude připraven beránek, Maďarský guláš, kuří hnátky, burger, mušle, olihně, šneci, krevety, chobotnice, krocani, prase, dýňová polévka a sladké podzimní dezerty.

Pardubický kraj

Halloween v Pohádkové zahradě

Kde: K Židovskému hřbitovu, Pardubice

Kdy: 2. 101 2024, od 10.00 hodin

Vstupné: neuvádí se

Web: https://www.facebook.com/events/519465747392709/?_rdr

V sobotu 2. listopadu tady budou mít azyl také strašidla, duchové a jiné tajuplné osoby a stvoření. Celý prostor bude halloweensky nazdobený, proto přijďte atmosféru umocnit také ve vlastních kostýmech. Děti se potěší s místními zvířátky, kterým zahrada nabízí bezpečné útočiště. Odpoledne dětem zpříjemní také strašidelná stezka, soutěže a slizácká dílna. Jakmile zapadne sluníčko, uskuteční se lampionový průvod.

Peklo Čertovina

Kde: Medkovy Kopce 35, Hlinsko v Čechách

Kdy: 26.–27. 10. 2024, od 9.00–20.00 hodin

Vstupné: 390 Kč/350 Kč/50 Kč na stezku

Web: https://www.peklocertovina.cz/halloween-v-pekle/

Sobotní program bude bavit především děti. Den začne rozcvičkou s čerty a bude pokračovat rozcvičkou a hrami s čerty, tvořivými dílnami a drakiádou. V neděli v 19.00 hodin proběhne strašidelná stezka s lampiony. Za vstup na stezku zaplatíte 50 Kč a je nutná předchozí rezervace. Od 20.00 hodin vás pobaví ohňová show. Pokud si celý víkend chcete opravdu užít, objednejte si také ubytování v některé z místních chaloupek nebo v hotelu.

Medoween Hulice

Kde: Hulice 55, Hulice, Včelí svět

Kdy: 26. 10. 2024, od 10.00–16. 00 hodin

Vstupné: 100 Kč

Web: http://vcelisvet.cz/aktuality/medoween-ve-vcelim-svete/

Medoween… aneb medový Halloween ve Včelím světě. Děti se zde interaktivní a hravou formou dozví vše o včelách. V sobotu 26. října zde bude tematický doprovodný program. Vyrobíte si vlastního ducha/dušičku a strašidelnou svíčku. Včelí expozicí povede halloweenská stezka a každý návštěvník v kostýmu dostane menší odměnu. Samozřejmostí je medové občerstvení a specialitou jsou např. upíří nápoje, medový krvavý mls a další hrůzostrašné pochutiny.

Kraj Vysočina

Dušinky v Draxmooru

Kde: Dolní Rožínka 5, Dolní Rožínka

Kdy: 27. 10. 2024, od 11.00–18.00 hodin

Vstupné: 250 Kč/160 Kč

Web: https://www.strasidelny-zamek.cz/akce/#halloween

Chcete se na Halloweena dobře bavit a smát? Pak je strašidelný zámek Draxmoor správnou volbou. Po celý rok zde narazíte na kouzelné, pohádkové a strašidelné bytosti. V uvedeném termínu však bude celý zámek halloweensky nazdobený a strašidla potkáte opravdu na každém vašem kroku. Ve dnech 26., 27. října a 2. listopadu proběhnou strašidelné prohlídky pro dospělé. Rodiče s dětmi mohou přijít na dětské prohlídky se strašidélky v pondělí 28. října a neděli 3. listopadu. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Halloween v Alternátoru

Kde: Tomáše Bati 1083, Třebíč

Kdy: 31. 10. 2024, od 15.00–21.00 hodin

Vstupné: 150 Kč/100 Kč

Web: https://kalendar.visittrebic.eu/kalendar/halloween-v-alternatoru/

Soutěže a zábavné pokusy vaše děti jistě budou bavit. Mohou si zde také vyřezat dýně, opéct si špekáček a potěšit se drobnými zvířátky v zookoutku. Pořadatelé připravili také prohlídky Alternátoru. Pozor, budou se konat až po setmění a není zcela jasné, jestli nenarazíte na nějaká strašidla.

Podzimní slavnost v ZOO Jihlava

Kde: Březinovy sady 5642/10, Jihlava

Kdy: 28. 10. 2024, od 10.00–15.00 hodin

Vstupné: xxx Kč/ZDARMA

Web: https://zoojihlava.cz/akce/podzimni-slavnost-2/

Také jihlavská zoologická zahrada nabídne halloweenský program pro návštěvníky a jejich zvířátka. Lemuři, surikaty, varani, hroši nebo třeba tygři si v rámci komentovaného krmení budou pochutnávat na dýňových specialitách. Pro děti jsou přichystány dílničky. Rodiče si s dětmi mohou zasoutěžit v rodinném víceboji a skákat přes balíky slámy nebo koulet velké dýně. Maminky i tatínci si koupí něco pěkného na farmářském a řemeslném trhu. O hudební doprovod se po celý den postará Hitrádio Vysočina.

Jihomoravský kraj

Halloweenská saunová noc Infinit

Kde: Hrázní 4a, Brno–Kníničky, Infinit Maximus

Kdy: 25. 10. 2024, od 21.45 hodin

Vstupné: 1 490 Kč

Web: https://maximus.infinit.cz/novinky/halloweenska-saunova-noc

Tuto saunovou noc v duchu svátku Halloween si nesmíte nechat ujít. Saunoví mistři budou mít přichystané speciální rituály, během kterých vám bude běhat mráz po zádech. Celý areál bude tematicky vyzdobený. Kdo bude mít zájem, zúčastní se speciální únikové hry. Welcome drink, domácí limonády, karafy s vodou, sladký koutek, lehké občerstvení a prostěradlo s osuškou jsou v ceně Halloweenského saunového balíčku.

Halloween ve Znojemském podzemí

Kde: Slepičí trh 2, Znojmo

Kdy: 26. 10. 2024, od 13.30–17.00 hodin

Vstupné: 45 Kč

Web: https://www.znojemskabeseda.cz/clanky-kultura/282-halloween-v-podzemi

Projděte se po tajemných zákoutích a uličkách Znojemského podzemí společně s vašimi dětmi. Stezka je vhodná pro děti od 4 let a není nutná předchozí rezervace. Poslední prohlídková skupina vyrazí do tajemných chodeb podzemí v 16.45 hodin.

Halloween v zoo

Kde: U Zoologické zahrady 46, Brno

Kdy: 26. 10. 2024, od 9.00–21.00 hodin

Vstupné: 180 Kč/120 Kč

Web: https://www.zoobrno.cz/calendar/akce/event-13917

Pořadatelé svolávají všechny čarodějnice, čaroděje a jiný strašidla k návštěvě brněnské zoologické zahrady. Sobotní den si užijí především děti: Bude připravena soutěžní stezka a soutěž v letu na koštěti, vydlabou si dýně a jejich strašidelný kostým dotvoří hostesky malováním na obličej. O Halloween nepřijdou ani zvířata. Ošetřovatelé vás s vybranými zvířaty seznámí v rámci komentovaného krmení. Den bude završen průvodem zoologickou zahradou.

Olomoucký kraj

Hrad Úsov

Kde: Zámecká 1, Úsov

Kdy: 26. 10. 2024, od 17.00–21.00 hodin

Vstupné: 140 Kč/70 Kč

Web: https://muzeum-sumperk.cz/akce/halloween-usov-2024/

Upíři, hodní i zlí duchové, čarodějnice, kostlivci a další bubáci postraší malé i velké na hradě Úsov. Potkáte je v hradním sklepení, na nádvoří a také přímo na hradě v rámci prohlídek. Nemusíte se však ničeho bát, strašidla budou hodná a nikomu neublíží. Na nádvoří bude strašidlácký labyrint, středověká herna a interaktivní expozice pohádek. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Zoo Olomouc

Kde: Darwinova 222/29, Olomouc 9

Kdy: 26. 10. 2024, od 14.00–21.00 hodin

Vstupné: 160 Kč/120 Kč

Web: https://www.zoo-olomouc.cz/vecer-duchu-6

V sobotu můžete vyrazit do olomoucké zoologické zahrady, která bude slavnostně a zároveň i strašidelně vyzdobená. Pavučiny, svíčky, dýně, strašidla a mnohem víc vás bude provázet vaší cestou po celé zoo. U Lanáčku bude strašidelná stezka, u plameňáků bude volba Miss Děs, u rybníka se bude krmit Jožin z bažin a za vstupem do zoo budou podivuhodné hry a soutěže. Přijďte v maskách, vyfoťte se u dušičkové fotostěny a umocněte strašidelný efekt z vašeho kostýmu díky malování na obličej. Nezapomeňte ani na lampion nebo svítilnu. Všichni zaměstnanci zoo budou také v kostýmech, díky čemuž zažijete úžasnou atmosféru.

Halloween na hradě Šternberk

Kde: Horní náměstí 6, Šternberk

Kdy: 2. 11. 2024, od 10.00–16.00 hodin

Vstupné: 240 Kč/190 Kč/70 Kč

Web: https://www.hrad-sternberk.cz/cs/akce/114772-halloween-na-hrade-sternberk

Hradní prohlídky budou v sobotu 2. listopadu okořeněny také strašidelnými a tajuplnými historkami a pověstmi. Průvodci a další zaměstnanci hradu budou v kostýmech, proto neváhejte a také se do nějakého kostýmu oblečte. V rámci dílniček si můžete vyřezat dýni za 130 Kč, nechat se strašidelně tetovat nebo využít nabídky malování na obličej.

Moravskoslezský kraj

Halloween v Hobbyparku Bohumín

Kde: Sady Petra Bezruče, Bohumín

Kdy: 26. 10. 2024, od 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA

Web: https://www.k3bohumin.cz/cz/kultura/program/26863-halloween-v-hobbyparku.html

Tento Halloween bude patřit dětem. Od 16 hodin začne dětský strašidelný program a dílničky. V 17.45 nadchne děti, ale i dospělé, ohňová show. Lampionový průvod nazdobeným parkem vypukne v 18 hodin. Přijďte se pobavit a nezapomeňte si vzít masky.

Halloween a lampionový průvod v ZOO

Kde: Michálkovická 2081/197, Ostrava

Kdy: 2. 11. 2024, od 9.00–18.00 hodin

Vstupné: 160 Kč/100 Kč

Web: https://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/seznam-akci-v-zoo-ostrava/

Halloween snad nechybí v žádné zoologické zahradě. Jinak tomu není ani v Ostravě. Přesný program najdete na stránkách pořadatele nebo FB profilu. Již nyní je ale jasné, že si budete moct vydlabat dýni. Je naplánován také lampionový průvod se zakončením na symbolickém hřbitově vyhubených zvířat. Celá ZOO bude tematicky vyzdobená a krásně nasvícená.

Halloween na zámku Bruntál

Kde: Zámecké náměstí 1/7, Bruntál

Kdy: 31. 10. 2024, od 15.00–20.00 hodin

Vstupné: 30 Kč/50 Kč

Web: https://www.svcbruntal.cz/program-akci/1800-halloween-na-zamku

Strašidelné odpoledne a děsivý večer zažijete na bruntálském zámku. Pro děti budou přichystány soutěže a další zábavy (odměny zajištěny). Zúčastnit se můžete kostýmovaných strašidelných prohlídek zámku. Dospělí za prohlídku zaplatí 180 Kč, děti 130 Kč. Na prohlídky je vhodné provést předchozí rezervaci na telefonu 554 717 947.

Zlínský kraj

Strašidelná zahrada v Kovozoo

Kde: Brněnská 1372, Staré Město

Kdy: 2. 11. 2024, od 15.00–21.00 hodin

Vstupné: 250 Kč

Web: https://www.kovozoo.cz/2024/10/01/pripravujeme-strasidelna-zahrada-2024/

Tady si užijete den plný zábavy, strašidel a smíchu. Festival hororu strašidel představí stovku příšer a bubáků, proto dorazte také v kostýmu. A co vše je součástí pestrého programu? Strašidelná stezka s úkoly, show Jirky Hadaše, mistři blesků, ohňová a laserová show, Železný Zekon, Žlutá ponorka, fotokoutky a soutěže včetně fotosoutěže o nejlepší kostýmy – BUBU OSKAŘI. Nervy vám polechtá spousta strašidelných stanovišť určených pro děti i pro dospělé na témata jako Alenka v říši divů, Katovna u Mydláře, Kruh, Strach na půdě, Strašidelné kasíno, Loď upírů, Vlkodlačí doupě, Farma, Klášter, Muzeum, Hrdlořezové, Hospital, Peklo čertů krampusáků, Zombie vlak a další – bude jich celkem 17! Můžete si vyzkoušet, zda máte pro strach uděláno! Výborná káva, zákusky a další občerstvení bude jako vždy zajištěno.

Halloween v ZOO Zlín

Kde: Lukovská 112, Zlín

Kdy: 26.–30. 10. 2024, od 11.00–18.00 hodin

Vstupné: 190 Kč/160 Kč

Web: https://www.zoozlin.eu/zabavne-programy/

Halloween ve zlínské zoologické zahradě letos proběhne již po desáté v řadě. Opět se můžete těšit na úžasnou a nápaditou výzdobu celé zoo, tajemné bytosti, čarodějky, upíry, strašidla, kostlivce a duchy. Proběhne také dětská komentovaná prohlídka. Vezměte si s sebou kostýmy a přibalte také lampiony. Pro více informací sledujte webové stránky zoologické zahrady nebo jejich FB profil.

Strašidla na vizovickém zámku

Kde: nám. Palackého 376, Státní zámek Vizovice

Kdy: 29.–30. 10. 2024, od 18.00–22.00 hodin

Vstupné: 210 Kč/80 Kč

Web: https://www.zamek-vizovice.cz/cs/akce/114171-na-vizovickem-zamku-budou-tradicne-na-konci-sezony-strasit-deti

Halloween na vizovickém zámku je krásným završením celé sezóny. Přijďte v úterý a ve středu v podvečer a jako každý rok zažijete krásnou strašidelnou prohlídku halloweenského zámku. Místa jsou omezená, proto je vhodná předchozí telefonická rezervace. A pozor, na strašidla a další tajuplné bytosti narazíte také v místní čokoládovně. Neváhejte a dorazte na 4. ročník akce Strašidla na vizovickém zámku.