Nejlepší kamarádky Hollywoodu: Které herečky na sebe nežárlí, ale pomáhají si

Tyto dvě herečky se setkaly během natáčení kultovního seriálu, jehož název je k přátelství přímo předurčoval – Přátelé. Staly se nejlepšími kamarádkami nejen před kamerami, ale za deset let natáčení sitcomu i v soukromí. Natáčení skončilo v roce 2004, na přátelství těchto dvou hereček to ale nic nezměnilo. Když později Courteney Cox natočila seriál Město šelem, Jennifer si v něm zahrála epizodní roli bláznivé psycholožky. A když se podíváte na Instagram obou slavných hvězd, zjistíte, že toto přátelství pořád trvá.

Beyoncé a Kelly Rowland spolu kdysi zažily obrovský úspěch, který je navždy spojil, a i když se později jejich cesty rozdělily, přátelství zůstalo. Tyto dvě zpěvačky spolu v devadesátých letech založily skupinu Girls Tyme, z níž později vznikly slavné Destiny’s Child. Zpěvačky už si obě dávno jedou sólovou dráhu, to je ale nerozdělilo. Důkazem je i instagramový post Beyoncé, který před časem zveřejnila u příležitosti narozenin Kelly Rowland: „Hluboce, hluboce tě miluji. VELMI hluboce.“

Přátelství této vtipné dvojice existovalo dávno předtím, než spolu herečky bok po boku zazářily ve filmu Charlieho andílci. Ve skutečnosti se obě hvězdy seznámily nad kávou. Svého času totiž Drew Barrymore pracovala jako baristka a Cameron Diaz byla její nejčastější zákaznicí. „Jsme víc než nejlepší přátelé, je to moje sestra,“ řekla před dvěma roky v jednom z rozhovorů Drew. „Většinu našich životů jsme strávily bok po boku, procházely spolu tím, co je opravdový život, zažily vzestupy a pády a kryjeme jedna druhé záda,“ dodala.

Tori Spelling a Jennie Garth

Kdo by neznal blonďaté duo Kelly a Donnu z nezapomenutelného seriálu devadesátých let Beverly Hills 90210? Jejich představitelky se seznámily v roce 1990, kdy natáčení začínalo, a od té doby jsou nerozlučnými kamarádkami, které spolu prožívají všechny trable a radosti, ale několikrát se spolu vrhly i do různých pracovních projektů. Naposledy se spolu sešly na place při natáčení comebacku kultovního seriálu, a přestože měl první díl velkou sledovanost, fanoušky herecké výkony i celý scénář zklamaly natolik, že se produkce rozhodla už další díly nenatáčet. I když je éra teenagerů z Beverly Hills už minulostí, Jennie a Tori jsou si věrné dál.