Ledová káva vás skvěle osvěží i v největším vedru. Její příprava je přitom velmi jednoduchá, takže ji hravě vyrobíte i doma. Na profesionální frappé potřebujete šejkr, mixér nebo mixér na frappé, ale pokud si nic z toho kvůli pár dnům v roce nechcete pořizovat, můžete si lahodnou ledovou kávu připravit i bez speciálních udělátek. A co třeba báječné affogato se zmrzlinou? Zkuste naše recepty!

Nechcete tloustnout, a přesto byste si dali něco chladivého a osvěžujícího? Pak je ledová káva skvělou volbou. Na její přípravu existuje řada receptů, takže si každý může najít ten svůj – se zmrzlinou, se smetanou, ale i jen s mlékem a troškou cukru. Partnerovi můžete přidat pořádný kopec šlehačky, dětem ji udělat z kávy bez kofeinu a se zmrzlinou.

Jak připravit kávu

Horká cesta: První možností je uvařit si kávu standardním způsobem (instantní zalít horkou vodou, udělat si espresso v mašině, french press…). Kávu nechat zchladnout a pak ji ochladit ledem (případně použít rovnou horkou kávu) – led kávu naředí, proto je dobré kávu připravit silnější a v menším množství, zbytek tekutiny dodá led. Studená cesta: Použijete jen studenou vodu, přidáte kávu, protřepete či vymícháte metličkou, dodáte led a je hotovo.

Studená cesta: Nejjednodušší způsob přípravy ledové kávy bez šejkru

Na 1 sklenici potřebujete:

2 lžičky instantní kávy

2 lžičky cukru

mléko

vodu

led

případně šlehačku, zmrzlinu…

Kávu, cukr a trochu vody dejte do PET lahve třeba od mléka (je širší než od vody) nebo do sklenice s víčkem – zavařovačky a třepejte, dokud se nevytvoří pěna. Nalijte do skleniček, přidejte led, dolijte dle chuti mlékem, případně dozdobte šlehačkou či zmrzlinou. Pro děti takto můžete ledovou kávu připravit z cereálního nápoje s chutí kávy, jako je třeba Vitakáva, Caro nebo Barley Cup a další.

Ledová káva z espressa bez pěny

Uvařte si malý šálek espressa (30 ml)

Do sklenky o objemu 200–250 ml nasypte 4–5 kostek ledu. Na led nalijte espresso (vychladlé, ale můžete i horké). Milovníci sladké kávy v horkém espressu nejprve rozpustí cukr.

Kávu ve sklenici míchejte, dokud káva nevychladne. Led se téměř rozpustí. Pokud chcete, přisypejte další led, dolijte dle chuti mlékem.

Ledová káva z instantní kávy bez pěny

Postupujte stejně jako při přípravě espressa, instantní kávu rozpusťte také v 30–40 ml horké vody.

Affogato – ledová káva se zmrzlinou

Zmrzlinu můžete přidat do všech receptů na ledovou kávu, nikdy s ní nic nezkazíte. Pokud však vanilkovou zmrzku zkombinujete následujícím způsobem se silným espressem, vznikem vám speciální ledová káva zvaná affogato.

Do šálku na kávu dejte kopeček vanilkové zmrzliny a přelijte ho malým horkým silným espressem o objemu cca 30 ml. Ihned servírujte.

Náš tip: Ledovou kávu můžete kromě šlehačky a zmrzliny dochutit také kondenzovaným mlékem nebo ochuceným kávovým sirupem.

Frappé – pravá ledová káva

Takovouto ledovou kávu si asi dáte v kavárně. Pokud si ji chcete připravit i doma, máte 3 možnosti, na něž potřebujete:

1. barmanský šejkr

2. smoothie mixér nebo i stolní mixér

3. ponorný malý mixér s malou spirálkou, který dokáže studenou vodu s instantní kávou napěnit rovnou ve sklenici. Prodává se jako mixér na frappé. Led přidáte až po promixování, nikoli předtím.

Příprava:

Do šejkru nebo do mixéru nalijte ledově studenou vodu, přidejte lžičku instantní kávy, cukr podle chuti, 5 kostek ledu a protřepejte nebo mixujte tak dlouho, až vznikne světlá hustá pěna. V případě frappé mixéru rozmixujte jen studenou vodu, kávu a případně cukr.

Do servírovací sklenice dejte pár kostek ledu, přilijte rozmixovanou kávu a na to nalijte trochu mléka, stačí jen asi půl deci. Pokud jste použili frappé mixér, led vhoďte do kávové pěny a dolijte mlékem.