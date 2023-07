Nejlepší letní ochlazení: Vyrobte si doma tu nejlahodnější zmrzlinu!

Připravíme si misku, lžíci a suroviny. Do misky dáme vanilkový cukr, moučkový cukr, kakao a zamícháme. Po zamíchání přidáme měkký tvaroh a zakysanou smetanu. Vše pořádně zamícháme. Jde-li směs hůř rozmíchat, přidáme mléko. Máme-li hotové, dáme do nádoby na zmrzlinu a dáme zmrazit. Počkáme do druhého dne a můžeme podávat...

Začneme tím, že si v mléce uvaříme pudink, do kterého přidáme vanilkový cukr a moučkový cukr. Do hotového pudinku přidáme žloutek a smetanu, vše důkladně promícháme.

Borůvková zmrzlina s limetkou

Suroviny

2 ks limetky

130 g borůvek

140 g ideálně hnědého krupicového cukru

200 ml kokosového krému

280 ml smetany ke šlehání

Postup

Kůru z jedné limetky nastrouháme najemno a z obou limetek vymačkáme šťávu. Vlijeme ji do kastrůlku a spolu s cukrem zahříváme, dokud se cukr nerozpustí. Přisypeme borůvky a dvě minuty povaříme, až začnou slupky praskat.

Svařené borůvky vlijeme do misky, nejlépe plastové, a přidáme k nim kokosový krém. Smetanu ušleháme do polotuha a lehce ji vetřeme k borůvkové směsi. Misku vložíme na hodinu do mrazáku. Směs by měla v téhle fázi promrznout asi tři centimetry od okrajů.

Vyjmeme z mrazáku a prošleháme, nejlépe pomocí metly, až bude hmota hladká a krémovitá. Vložíme na další hodinu do mrazáku a opět prošleháme. Potom hmotu vložíme do pevné krabice s víkem a necháme vymrazit. V mrazáku by měla zmrzlina bez problému vydržet zhruba měsíc.

Před podáváním ji ponecháme půl hodiny při pokojové teplotě a podáváme ozdobenou čerstvými borůvkami a skrojky limetky.