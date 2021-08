Nejlepší manželky a partnerky podle zvěrokruhu. Které znamení vyhrává?

Toužíte-li po manželství až za hrob, pak zkuste zapojit při vybírání i charakteristiky, které vyplývají z data narození. Hvězdy nám všem dávají do vínku určité rysy a vlastnosti, které mohou být v manželském svazku ku prospěchu, nebo naopak vadit. Manželství totiž ve skutečnosti „ruinuje“ konflikt osobností. Jakmile se tedy potkají dvě absolutně nekompatibilní dvojice, bude to velmi náročné.

Která znamení zvěrokruhu jsou tedy předurčená k tomu, aby se v nich rodily nejlepší partnerky a manželky? Následující seznam je seřazen od nejlepších po nejhorší. Ovšem nezoufejte, pokud se ta vaše (nebo vy) nacházíte úplně na konci. To přece neznamená, že nemůžete prožít skvělé manželství na celý život. Rak (21. června – 22. července) Pokud hledáte loajalitu a dobrý stabilní základ, žena narozená ve znamení Raka je ideální partnerkou. Ostatně, platí to i o mužích. Ženy narozené v tomto znamení milují rodinný život a touží po svatbě. Vzít si ženu ve znamení Raka znamená vzít si někoho, kdo investuje do vztahu naprosto všechno. Nikdy vám nebude lhát a je hodně jako vlčice – páruje se na celý život. Její úmysly jsou chvályhodné, proto jsou ženy ve znamení Raka jedny z nejlepších partnerek zvěrokruhu.

Ryby (19. února – 20. března) Ženy Ryby jsou extrémně nadané, pokud jde o schopnost dávat a přijímat lásku. Nešetří ničím, aby se ujistily, že jste s nimi spokojení a šťastní. Disponují k tomu milou stránkou osobnosti, která je založená na kreativitě, která se projevuje ve všech aspektech jejich života, tedy i v romantice. Část kreativity plnými hrstmi dává Ryba i dětem, které s vámi bude chtít vychovávat. I když je někdy přehnaně citlivá, když ji pochopíte, dočkáte se věrnosti a inteligentního vztahu.

Váhy (23. září – 22. října) Váhy jsou další znamení zvěrokruhu, které „vytváří" nejpříjemnější lidi ve všech směrech. A u žen to platí dvojnásob. Jsou dynamické, chytré, vidí před sebou vždy dlouhodobé cíle. Budou vás inspirovat i vzrušovat. Žena Váha vám nikdy nebude spílat a nadávat, protože je dost chytrá na to, aby za svým cílem šla s laskavostí, nikoli manipulací. Ženy Váhy milují sex a romantiku a jsou ochotné experimentovat.

Býk (20. dubna – 20. května) I když se můžete se svou býčí nevěstou ocitnout poměrně často v milostných hádkách, zjistíte, že tento druh vzájemné konfrontace ve skutečnosti stimuluje manželství velmi pozitivním způsobem. Ženy ve znamení Býka jsou velmi inteligentní, takže nejde jen o fyzické souznění, musíte je zaujmout také mozkem. V manželství pak zjistíte, že je loajální a vytrvalá, stejně jako neuvěřitelně mateřská.

Vodnář (20. ledna – 18. února) Žena Vodnářka je silná a nezávislá, a když se nepotuluje ve vlastních myšlenkách, je připravená se jako partnerka rozdat. Nikdy ale ne na úkor sebe sama, natolik se má zase ráda. Jediná věc, na kterou si opravdu musíte dávat pozor, je nuda, protože Vodnářky nemůžou a nebudou tolerovat nudu ve vztahu. Tyto dámy jsou chytré, takže s nimi budete muset držet krok. Pokud však svůj úkol splníte, budete nadšení, že vaší životní partnerkou je právě Vodnářka.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Vedení domácnosti, výchova dětí a kariéra – spojit všechno dohromady je někdy těžké, zvláště pro ženy, které se narodily ve znamení Kozoroha. Ovšem Kozorožky to zvládají s velkou noblesou. Pokud si vezmete za ženu Kozorožku, budete se muset smířit s pořádkem, plánováním a včasnými platbami čehokoli. Žena Kozoroh je velmi organizovaná žena, a přestože se mezi peřinami chová jako ďáblice, venku je jako účetní.

Blíženci (21. května – 20. června) V seznamu nejlepších a nejhorších manželek stojí Blíženkyně uprostřed. Jsou milované a oblíbené, ale lehké to s nimi není. Velmi často mění zájmy a nálady, takže často netušíte, co si máte myslet. Žena Blíženec bývá rozptylovaná vším, co je kolem ní. Proto nikdy neposedí, její kreativní povaha jí to nedovolí. Ovšem na druhou stranu je loajální a projevuje silnou náklonnost k tomu, koho miluje. Pozor jen na její „druhou blíženeckou stránku".

Štír (23. října – 21. listopadu) Není to zase tak hrozná volba pro život. Žena ve znamení Štíra není sice jednoduchá, ale určitě se s ní nebudete nudit a ve finále v ní najdete to nejlepší. Musíte však mít silnou a nezávislou povahu, protože tato žena po vás bude požadovat více, než byste mohli dát. Její tendence nastavit laťku vysoko má ovšem velký potenciál dát vám něco, z čeho se budete těšit a radovat.

Panna (23. srpna – 22. září) Pokud se chce někdo oženit s Pannou, musí být dobře připraven na roli manžela. Má totiž skvělý smysl pro to, co je správné a co špatné, a přestože u ní to funguje, nemusí to fungovat pro jejího partnera. Někdy je nejlepší říct: „Ano, drahá." A to není vtip. Pokud chcete těžit z její neuvěřitelné schopnosti milovat a zbožňovat vás (což je velmi dobré), pak si musíte zvyknout na myšlenku, že s ní budete vtipkovat. Jedině tak vaše manželství vydrží.

Lev (23. července – 22. srpna) Lvice dává vše, co má, takže mít partnerku Lvici, je pocta. Ovšem pozor na výkyvy nálad. Její vzestupy a pády jsou notoricky známé, a pokud nedostane to, co chce, nedívá se doprava ani doleva a jde do útoku, aby to změnila. A slyšeli jste už výraz „Ubližujete jen těm, které milujete"? Tak to je přesně Lvice. Takže s Lvicí se připravte na občasné rány, protože tahle dáma nikdy nebude spokojená, dokud nedostane to, co chce (když to opravdu chce).

Beran (21. března – 19. dubna) Žena ve znamení Berana je energická, krásná a úžasná. Je velmi snadné se do ní zamilovat, protože to je ta „nejostřejší tužka v penále", nemluvě o její sebedůvěře a schopnostech. Jako manželka je neuvěřitelně loajální, ale za tuhle loajalitu něco očekává. Pokud ani vy nebudete vracet stejnou mincí, pak bude první, kdo vás pošle do háje. Veškerý oheň, který dělá z Beranice vášnivou a nádhernou bytost, je tentýž, který vás spálí na prach, pokud ji zklamete.