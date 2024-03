Nejlepší orgasmus? Ženy ho zažijí překvapivě mnohem později, ukázal unikátní výzkum

Z čerstvé studie, jakou ve Spojených státech provedl Kinseyho institut, jasně plyne, že nám popkultura neukazuje pravdivý obraz toho, jak vypadá rozkoš žen ve věku 60+. Nejen, že se dámy v této životní etapě řadí mezi sexuálně aktivní – navíc ještě zažívají bezkonkurenčně nejlepší orgasmy! Do vůbec prvního výzkumu svého druhu, mapujícího sexuální touhy, fantazie a zážitky dam po šedesátých narozeninách, se zapojilo 3001 amerických žen v této věkové kategorii (demograficky se jednalo o reprezentativní vzorek populace). A výsledky působí velmi optimisticky!

Téměř tři čtvrtiny respondentek uvedly, že vyšší věk nemá žádný negativní vliv na kvalitu jejich orgasmů. 20 % respondentek se dokonce nechalo slyšet, že v současnosti zažívají uspokojivější vyvrcholení než kdy dřív! V kombinaci se zjištěním, že 57 % zpovídaných žen dosáhne s partnerem orgasmu vždy nebo skoro vždy, to zní jako báječné vyhlídky na podzim života. Zdá se, že zkušenosti, jaké postupem let střádáme nejen v sexuální oblasti, ale i v komunikaci, partnerských vztazích a poznání vlastního těla, se mohou velmi blaženě zúročit.

A co Češky?

Že se podobné sexuální divy dějí i v tuzemských ložnicích, dokazuje průzkum českého online sexshopu YOO.cz na téma „Orgasmus při sexu“. Z ankety, do které se anonymně zapojilo 2504 plnoletých žen (včetně respondentek ve věku 60+), vyšlo najevo, že slečny a paní do 29 let mají k dosahování orgasmu při milování nejvíce připomínek. Zato jejich starší „kolegyně” – ty ve statistikách orgasmů dosažených při párových hrátkách deklarují výrazně větší spokojenost.

Dle výsledků tohoto dotazníkového šetření je ve věkových skupinách 40-49 a 50-59 let největší podíl žen, které jsou zcela spokojené s tím, jak často dosahují orgasmu při sexu (69 %). Nejvyšší podíl nespokojených je ve skupině 18-29 let.

Můžeme pochopitelně spekulovat, zda starší ženy nemají od intimního života realističtější očekávání, protože už vědí, s jakou četností orgasmů při hrátkách s partnerem počítat. Nabízí se i otázka, jestli si na sexuální ne(u)spokojenost nestěžují hlavně ty respondentky, které zahájily svůj pohlavní život relativně nedávno. U těch by teoreticky dávalo smysl, že ještě objevují, co se jim při souloži líbí. Také mohou narážet na milostnou nezkušenost svých protějšků, kteří se teprve učí, jak dostat partnerku do extáze. Fakt, že spokojenost s orgasmy (myšleno s těmi mimo autoerotiku) u žen s přibývajícím věkem neklesá, ale naopak roste, je v každém případě potěšující. Zvláště, když vezmeme v potaz všechny zdravotní benefity, jaké orgasmická exploze přináší.

„Zajíčci” zvyšují šanci na štěstí a lepší sex

Orgasmus prokazatelně zlepšuje náladu, redukuje stres, zkvalitňuje spánek, zvyšuje pocit sebevědomí ve vlastním těle. Navíc ještě posiluje pánevní dno! Na sklonku produktivního věku, kdy se ozývají nejrůznější zdravotní potíže (včetně inkontinence) a ženy se musí vypořádat s proměnami svého vzhledu, se takové efekty mohou hodit dvojnásob. A pozor! Překvapivá americká studie, která se online publikace dočkala v říjnu 2023, naznačuje, že pokud zralé ženy chtějí zvýšit svoji šanci na skvělý a uspokojivý sex (a tedy i na více orgasmů ve prospěch tělesného a duševního zdraví), měly by si najít… „zajíčka“.

Třebaže společnost často hledí kriticky na zralé dámy, které randí s mužem o sedm či deset let mladším, podle psychologů z Londýnské metropolitní univerzity jsou zralé partnerky mladíků šťastnější a více sexuálně uspokojené než čtyřicátnice, co mají po svém boku muže odpovídajícího věku. Studie, původně otištěná v časopise Sexual and Relationship Therapy, sice srovnávala subjektivní štěstí, sexuální uspokojení a sebevědomí pouze na malém vzorku 24 žen, mohla by však i do budoucna přispět k přehodnocení našeho pohledu na páry, v nichž se ona narodila výrazně dříve než on.

Jak se nezávisle na sobě shodují všechny tři citované výzkumy, sexuální realita žen ve věku 60+ přináší mnohem více slasti a vzrušení, než by leckdo původně hádal. Dávat tedy pomyslný „monopol na milování ” pouze mladším ročníkům, by byla věčná škoda – pro zralé ženy i pro jejich partnery.