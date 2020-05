Nejlepší pečené brambory: Se špekem, s tuňákem i jednohubky ze slupek

Máte doma ještě pěkné, moučnaté brambory a nevíte, co s nimi? Tak si je upečte a naplňte dobrotami od petrželkového pesta po kuře se slaninou.

Tip na dokonalé brambory

1. Dokonale upečená brambora má mít superkřupavou slupku a měkký, nadýchaný vnitřek. Puristům stačí na dochucení máslo, sůl a pepř.

2. Aby byl vnitřek brambory nadýchaný, před otevřením ji promasírujte nebo poválejte.

3. Trouba by měla být opravdu horká, pokud si nejste jistá správnou teplotou, v tomhle případě radši přidejte, než uberte.

4. Nezapomeňte bramboru propíchat, protože jinak vám v troubě může vybuchnout. Zapomeňte na alobal. V něm se brambora dusí, slupka by byla měkká.

Základní recept

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

4 velké brambory typu C

1 lžíci oleje

misku soli

100 g másla

čerstvě mletý pepř

POSTUP:

Brambory omyjte a velmi dobře osušte, klidně je nechte chvíli stát na topení. Pak je na několika místech propíchejte vidličkou, rukama do slupky vmasírujte olej a každou hlízu vyválejte v misce se solí, zbytek sklepněte. Položte je přímo na mřížku do trouby rozpálené na 220 °C. Pečte 1 hodinu, a pokud jsou při zmáčknutí ještě trochu pevné, pokračujte dalších 15 minut. Upečenou bramboru položte každému na talíř – až u stolu, ať si každý tu svou nařízne, otevře slupku, vloží kus másla a posype pepřem. V této chvíli také přichází čas na ostatní náplně.

Pečené brambory s tuňákem

Tuňák je vždycky sázka na jistotu.

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

2 lžíce rajského protlaku

1 zralé rajče

červené tabasco

špetku mleté papriky

2 konzervy tuňáka v oleji

1 lžičku octa

2 sladkokyselé okurky

1 červenou papriku

1 červenou cibuli

sůl, čerstvě mletý pepř

1 hrst hladkolisté petržele

POSTUP:

Protlak smíchejte s rajčetem nakrájeným na drobné kostičky, přidejte tabasco a mletou papriku. Z tuňáka slijte olej. Do rajčatové omáčky přidejte podle chuti ocet, pak nadrobno nakrájené okurky, papriku a cibuli, osolte a opepřete. Podle chuti přidejte i olej z tuňáka. Na seříznuté opečené brambory pokládejte střídavě tuňáka a rajčatovou směs, posypte pokrájenou petrželí.

NÁŠ TIP: Do omáčky můžete přidat i najemno nakrájená sušená rajčata naložená v oleji a kapary.

Brambory pečené se sýrem a slaninou

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

asi 100 g tučného a aromatického sýra (čedar, gruyere, horský)

50 g tyrolského uzeného špeku

8 plátků anglické slaniny

1/2 svazku pažitky nebo 2 jarní cibulky

POSTUP:

Sýr nakrájejte nahrubo a v misce dejte na stůl. Tyrolský uzený špek (vypadá jako červená slanina, má charakteristickou vůni a chuť) nakrájejte na kostičky a opečte na pánvi. Plátky slaniny opečte v troubě nebo na pánvi. Do jedné misky pak na stůl dejte kostičky špeku, do druhé plátky slaniny a do třetí nasekanou cibulku nebo pažitku, ať si každý horkou bramboru ozdobí sám.

NÁŠ TIP: Tyrolský špek nebo spíš šunku hledejte i pod názvem Schinkenspeck.

Pečené brambory s petrželkovým pestem

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

1 šálek sekaných vlašských ořechů

1/2 šálku tvrdého sýra

3 stroužky česneku

1/2 lžičky soli

1/2 šálku olivového oleje

2 šálky nahrubo nasekané hladkolisté petržele

(petrželkové pesto můžete nahradit klasickým pestem, pestem z medvědího česneku ...)

POSTUP:

Do robotu dejte ořechy s pokrájeným nebo nahrubo nastrouhaným sýrem, nahrubo pokrájeným česnekem a solí a začněte mixovat na pastu. Pokud to jde ztěžka, vlijte olej. Až bude mít pasta konzistenci, která se vám zamlouvá, přidejte petrželku a teď mixujte už jen krátce, aby se bylinka moc nespařila. Hotové pesto uložte do skleničky, na povrchu zalijte olejem a uložte do ledničky. Před použitím ho vytáhněte na 30 minut do tepla a pak lžičkou naložte do nakrojených opečených brambor.

NÁŠ TIP: Aby pesto nemělo vzduchové bubliny, od kterých se rychleji kazí, klepněte skleničkou párkrát o linku, aby se vzduch vytlačil. Pak teprve zalijte její obsah olejem.

Slupky plněné rajčátky a sýrem jako jednohubky

POTŘEBUJETE (na 10 porcí):

5 pečených brambor

olivový olej

sůl, pepř

250 g cherry rajčátek

1 balení mini mozzarelly

1 skleničku pesta

hrst čerstvé bazalky

POSTUP:

Přepůlené upečené brambory vydlabejte, nechte jen tenkou vrstvu dužniny uvnitř slupky. Lodičky (slupky) pokapejte olejem, osolte je a opepřete. Položte do nich překrojená rajčátka a sýr, poklaďte je pestem a pečte při 220 °C asi 12 minut. Před podáváním je ozdobte lístky bazalky.

NÁŠ TIP: Využijte toho, že máte po pečení brambor rozpálenou troubu, a naplněné slupky upečte hned.