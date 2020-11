Dnes jsme možná už kuřecího masa přejedení, ale za komunismu bylo pečené kuře svátečním obědem. A právem, když vychytáte přípravu, která není nijak složitá, je to šťavnatá lahůdka, která se připraví v podstatě sama. Jednoduchý postup podle pana Cuketky najdete také na videu v úvodu článku.

Suroviny

1 kuře (cca 1,5 kg)

sůl

provázek

Postup

1. Kuře vybalte, neumývejte a jen osušte papírovou utěrkou. Ze všech stran i zevnitř ho pak silně osolte. Dejte ho na talíř, nezakrývejte a nechte přes noc odležet v lednici. Pokud spěcháte, nechte osolené kuře venku na lince asi hodinu až dvě před pečením.

2. Troubu předehřejte na 230 °C a nechte tam rozehřát i pánev, do které se kuře vejde tak akorát. Připravené kuře pořádně osušte ze všech stran papírovým ubrouskem. Potom ho svažte provázkem, abyste získali pěkně kulaťoučký a kompaktní balíček. Jak? Mrkněte na video v úvodu článku.

3. Připravené kuře dejte do pánve (opatrně, nespalte se) a pečte 45 minut. Po 45 minutách kuře poprvé zkontrolujte a s pomocí vpichovacího teploměru změřte teplotu ve stehně. Bezpečná minimální teplota je 74°C, kdy je kuře nejšťavnatější. Většinou to vyjde na čas pečení okolo jedné hodiny. Pokud nemáte vpichovací teploměr, můžete stupeň propečení odhadnout podle barvy šťávy, která z kuřete vytéká po napíchnutí (do stehna). Pokud je šťáva červená nebo růžová, kuře ještě není hotové – šťáva by měla být čirá. Určovat stupeň propečení podle barvy šťávy ale není úplně přesné, bezpečnější je určitě vpichovací teploměr.

4. Upečené kuře dejte opatrně stranou a nechte ho odpočívat (10 až 15 minut). Mrkněte na pánev a vypečenou šťávu. Pokud je tam hodně tuku, nakloňte pánev a trochu ho seberte lžící. Nemusíte být ale super důslední a nějaký ten tuk tam můžete klidně nechat. Přípečky na dně seškrábejte, přidejte trochu vody a chvilku povařte na sporáku. Potom sceďte přes sítko, dochuťte solí (většinou to není třeba) a dejte stranou.

5. Odpočaté kuře naporcujte na 4 díly – dvě prsa a dvě stehna. Skelet a křidýlka si dejte stranou na kuřecí vývar. Prsa doporučuji nakrájet příčně na několik dílků i s kůží, pěkně rozvrstvit a přelít šťávou.

Tipy

Kuře bude při pečení prskat a může i trochu kouřit, tak se nelekněte. Svou roli hraje i velikost pánve. Pokud je okolo kuřete zbytečně velký volný prostor, bude se na něm tuk více připalovat.

Kuře před pečením opravdu nemyjte. Je to zbytečné a navíc byste tím zvýšili riziko kontaminace v kuchyni. Se syrovým kuřetem pracujte opatrně a na zvláštním prkýnku (aby se nepotkalo třeba se zeleninou). Po práci se syrovým kuřetem si umyjte ruce.

Při porcování můžete oddělit prsa i s křidélky v jednom řezu. Před pečením je ale potřeba z přední části prsou vykrojit drobnou kůstku ve tvaru ypsilon, která při porcování brání přímému řezu. Kůstku najdete v horní části prsou, kde je schovaná trochu pod povrchem a je potřeba ji opatrně vykrojit ostrým nožem.

Hnědnutí kůrčičky můžete ještě urychlit, pokud k soli přidáte trochu jedlé sody (na 1 lžíci soli dejte 1/2 lžičky sody). Pokud se vám naopak bude připalovat, tak kuře přikryjte kouskem alobalu.

V řadě klasických receptů najdete pečení na roštu. To ale podle pana Cuketky nehraje až tak zásadní roli (navíc se při něm přepaluje tuk a kouří). Pan Cuketka naopak přidává nahřátí pánve, které pečení ještě víc zrychlí. A také solí dlouho dopředu – kuře je pak ještě líp ochucené a šťavnatější, než když se osolí jen hodinu předem. Postup a recept pana Cuketky najdete také na videu v úvodu článku.

Videorecept vznikl v rámci pořadu Recepty pana Cuketky na Mall.tv.