Nejlepší pozice, když mu to chcete udělat pusou: Takhle si orální sex užijete i vy!

Klasická 69

Klasikou nikdy nemůžete nic zkazit, to znamená, že ani polohou nazývanou 69. Zatímco partner leží na zádech, vy si nad ním klekněte na všechny čtyři a rozkročte se tak, aby měl vaše intimní partie přímo nad obličejem. Zatímco vy mu budete poskytovat orální sex, kdy budete moct využít i ruce, může on na druhé straně udělat to samé pro vás.